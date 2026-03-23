Conmoción por la muerte de un ciclista que corrió la Vuelta de Mendoza: un accidente le arrebató la vida

Ex integrante del equipo del SEP San Juan y representante de su provincia natal a nivel nacional, Silva dejó un gran recuerdo entre sus colegas y su muerte enlutó a todo el ambiente del ciclismo.

accidente 1 El auto quedó partido en dos.

La publicación de la Asociación Ciclista Mendocina

La Asociación Ciclista Mendocina lamentó "profundamente" el fallecimiento de los ciclistas Rodrigo Silva y Máximo Cornejo según indicó en sus redes sociales.

"Acompañamos con mucho dolor a sus familias, amigos y seres queridos en este difícil momento. Rodrigo Silva supo ser parte de algunas ediciones de la Vuelta de Mendoza, dejando su huella en nuestro ciclismo", dijo la entidad madre del ciclismo local.

"Deseamos que encuentren paz y consuelo ante esta irreparable pérdida. Que descansen en paz", finalizó.