Conmoción por la muerte de un ciclista que corrió la Vuelta de Mendoza: un accidente le arrebató la vida

Rodrigo Silva, ciclista catamarqueño que estuvo en la Vuelta de Mendoza, y su colega Máximo Cornejo, perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en Córdoba.
Rodrigo Silva, ciclista catamarqueño que estuvo en la Vuelta de Mendoza, y su colega Máximo Cornejo, perdieron la vida en un trágico accidente en Córdoba.
Rodrigo Silva, ciclista catamarqueño que estuvo en la Vuelta de Mendoza, y su colega Máximo Cornejo, perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en Córdoba.
La noticia conmocionó al ambiente del ciclismo nacional y los dos deportistas murieron después de que el auto (Fiat Siena) en el que viajaban perdiera el control e impactara contra un poste de luz en la Avenida Armada Argentina. Una mujer que también iba en el vehículo fue hospitalizada en grave estado.
Silva, de solo 22 años, estaba alejado actualmente del ciclismo para dedicarse a otras actividades laborales, pero analizaba retomar la actividad para la próxima temporada de ruta.
Ex integrante del equipo del SEP San Juan y representante de su provincia natal a nivel nacional, Silva dejó un gran recuerdo entre sus colegas y su muerte enlutó a todo el ambiente del ciclismo.
La Asociación Ciclista Mendocina lamentó "profundamente" el fallecimiento de los ciclistas Rodrigo Silva y Máximo Cornejo según indicó en sus redes sociales.
"Acompañamos con mucho dolor a sus familias, amigos y seres queridos en este difícil momento. Rodrigo Silva supo ser parte de algunas ediciones de la Vuelta de Mendoza, dejando su huella en nuestro ciclismo", dijo la entidad madre del ciclismo local.
"Deseamos que encuentren paz y consuelo ante esta irreparable pérdida. Que descansen en paz", finalizó.