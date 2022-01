La semana de la política en Mendoza: desplante en San Juan, desconcierto por el laudo de Portezuelo y camiones varados

Live Blog Post

Lunes 17 de enero

Roberto Iglesias: la obra de Portezuelo del Viento "vino mal parida pero no hay que recular"

Sin titubeos ni medias tintas, el ex gobernador Roberto Iglesias salió a defender férreamente la obra de Portezuelo del Viento y ratificó que sin ella, "sin minería y sin una estrategia de desarrollo económico, Mendoza no sale, está estancada y va para abajo".

El referente radical se enroló detrás de la postura de Ernesto Sanz, quien también salió a resguardar la megapresa de Malargüe, y consideró un error del gobierno provincial empezar a analizar alternativas, como evaluar por ejemplo hacer con esos fondos el dique de El Baqueano u otras obras hídricas: "Eso es hacerle el caldo gordo al Gobierno nacional. Esa obra vino mal parida y nosotros lo dijimos en su momento, lo que pedíamos era el dinero, como se lo dio a La Pampa o Santa Cruz, no la contraprestación por una obra, porque eso iba a ser un engaña pichanga. Esas provincias tuvieron la plata y la invirtieron", remarcó Iglesias en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.

El ex mandatario se refirió así al momento en que se negociaba ese resarcimiento de la Nación a Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial que no tuvo. En aquel momento, rememoró, se llegó al acuerdo con Néstor Kirchner, cuando él comandaba la provincia, hace más de 20 años, y recordó que el ex presidente le aseguró que la Nación tenía el dinero para pagarle a la provincia.

"Esta es una obra emblemática y si le decimos a la Nación que estamos reculando vamos a tener que ir a juicio de nuevo, no es bueno darle alternativas a este Gobierno nacional. Venirse atrás con la obra no le hace bien a Mendoza. Hoy todos los políticos, los legisladores nacionales, todos deberían empujar al Gobierno nacional para que finiquite esta obra", arengó, incluyendo en esa proclama a propios y ajenos.

Ernesto Sanz: "Estoy indignado con la dirigencia política de Mendoza. Involucro a mi propio partido"

Cuando el que habla es Ernesto Sanz, propios y ajenos paran la oreja y le prestan atención. Algunos se enojan, como él mismo reconoce, pero quizás porque saben en el fondo que su palabra tiene peso, y mucho. El sanrafaelino, referente del radicalismo mendocino y nacional, puso los puntos sobre las íes y generó un fuerte remezón en la dirigencia política de Mendoza, con quien aseguró estar "indignado", incluyendo a los políticos de su propio partido.

"Estoy indignado con Mendoza, con la dirigencia política de Mendoza, en general", dijo en diálogo con radio Nihuil en relación al trato que desde la provincia se le está dando a Portezuelo del Viento y a Malargüe.

"Cómo se puede creer que la obra del siglo, la que durante todo el trámite de su planificación, licitación y lucha con la Nación para que mandara los fondos, nadie tenía objeciones, políticos, Justicia, todo el mundo y ahora que llega el momento de defenderla frente a arbitrariedades de ajenos a Mendoza, el debate es qué vamos a hacer con la plata de Portezuelo del Viento porque se cayó", explicó. "Me parece una falta de respeto y un agravio más a Malargüe", agregó Sanz muy ofuscado.

Al igual que el intendente Orozco, Destéfanis se sumó al reclamo a AYSAM por la falta de agua

Harta de hacer pedidos protocolares sin respuesta, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, hizo público este lunes el reclamo a AYSAM por la falta de agua que padecen varias familias del departamento. "No solo el Gran Mendoza sufre esta problemática, en el interior de la provincia existimos y también nos quedamos sin agua", se quejó.

La jefa comunal santarrosina difundió en Twitter el desesperado pedido de los vecinos que hace semanas que no tienen agua. Este no es el único reclamo que recibió ese organismo en estos últimas días. El pasado 13 de enero quien encabezó la demanda fue el intendente de Las Heras, Daniel Orozco y fue para que se le proveyera de agua potable a los vecinos de El Challao. El lasherino publicó el pedido que hizo formalmente a la Secretaría de Servicios Públicos, pero el reclamo involucraba a AYSAM.

Ante el reclamo puntual de Santa Rosa, Diario UNO buscó conocer la respuesta de AYSAM, pero desde ese organismo no brindaron información al respecto.

Morales y Cornejo criticaron la suspensión de la reunión por el FMI entre Guzmán y la oposición

La reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores y jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio por las negociaciones con el FMI que estaba prevista para este martes finalmente se suspendió sin fecha, y en la oposición criticaron al funcionario por la nueva demora. Sin embargo, desde Presidencia aclararon que "el día nunca había sido fijado y que siempre se manejaron con especulaciones", a pesar de que el senador Alfredo Cornejo dijo todo lo contrario.

"El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mí no me sorprenden", se quejó en las redes este martes Cornejo al conocer la noticia de la cancelación del encuentro con Guzmán.

Para rematar, el legislador mendocino apuntó a Diario UNO: "La suspensión de la reunión con el Gobierno no fue por un tema de agenda, fue porque Guzmán no es capaz de responder las preguntas técnico-políticas de JxC. Me preocupa que estén llevando a la Argentina a un default, con sus consecuencias negativas para todos, eso sería tremendo".

"Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo", declaró a Noticias Argentinas el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien participó de las negociaciones para concretar la reunión que finalmente no se hará en las próximas 24 horas.