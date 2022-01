Emir Félix llamó a dejar de lado los relatos y a decir la verdad sobre Portezuelo del Viento

El jefe comunal sureño consideró que el laudo presidencial que Alberto Fernández tiene que responder este viernes a pedido de Rodolfo Suarez, quien emitió un pronto despacho a fines de diciembre, no cambiaría la situación, ya sea que se pronuncie a favor o en contra. "Cualquiera sea el laudo, podría quedar judicializado inmediatamente", consideró.

En definitiva, Félix llamó a sincerar las posturas, ya que él piensa que se está buscando un culpable político para dar de baja a la obra hidroeléctrica en Malargüe y que el oficialismo local está buscando cargar las tintas en lo que decida el presidente Alberto Fernández, "cuando fue durante la gestión de Mauricio Macri en la que se cambiaron las reglas de juego" y se agregó la posibilidad de utilizar los fondos de Portezuelo para otras obras, esto con el aval del ex gobernador Alfredo Cornejo.

Portezuelo del Viento, la megaobra hídrica que lleva 70 años en discusión, amenaza con quedar en el imaginario de los mendocinos

Sincerar el discurso sobre Portezuelo del Viento

Además, Félix aseveró que hay que subrayar que Portezuelo del Viento está frenado por la decisión tanto del Comité de Cuenca como por la del Consejo de Gobierno del COIRCO, y que ya no es solo La Pampa la que está en contra de la realización de la obra, sino que también Río Negro y Neuquén avalan esa postura.

En la misma sintonía de lo que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) escribió este miércoles en Twitter, Félix aseguró: "Yo he apoyado a Portezuelo y lo sigo apoyando. Nosotros apoyamos la obra, respaldamos a los malargüinos que tienen todo el derecho a solicitarla. Pero acá hay un problema. Quienes saben que la obra no se va a hacer, comienzan primero a crear a los culpables, entonces se le hecha la culpa primero a la Nación. Aquellos que le echan la culpa a la Nación, fueron los que cambiaron anticipadamente el acuerdo concreto de que el dinero era para Portezuelo. Mauricio Macri y Alfredo Cornejo modificaron el acuerdo, abrieron la posibilidad de que se hiciera otra obra".

Según Félix, lo más importante es sincerar el discurso, hablar con la verdad a los malargüinos y transparentar que si la obra no se puede hacer, cuáles son los motivos. "Porque por el otro lado, primero dijimos que teníamos estudios de impacto ambiental y no los teníamos. Tal es así, que en el laudo que hace Macri, dice que debíamos presentar el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Inclusive, dentro de ese mismo laudo dice que antes de adjudicar la obra tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de COIRCO, el consejo de gobierno de Coirco solo autoriza por unanimidad, y La Pampa estaba en contra. Ante esa imposibilidad, este Consejo delegaba la tarea de decidir al Comité de Cuenca, pero hoy Mendoza pierde en el Comité de Cuenca, y también en el Consejo de Gobierno. Esto porque perdimos dos socios claves de esta obra que eran Neuquén y Río Negro, cuyos gobiernos no pertenecen al PJ", explicó el intendente de San Rafael.

El jefe comunal agregó, además, que "en esta gestión no se está sincerando el diálogo y yo esto lo critico fuertemente. No se le está diciendo la verdad a los malargüinos ni a los mendocinos, Acá se está buscando un responsable para bajar la obra. Esto es claro".

Revisar el laudo de Macri

Emir Félix aconsejó volver sobre el laudo emitido, en su momento, por el ex presidente Mauricio Macri. En ese laudo decía que era necesario presentar un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, aunque se insistió en presentar solo el informe de impacto ambiental de Mendoza.

"Acá tenemos un problema. Al haber perdido dos provincias como Neuquén y Río Negro, que no son de nuestro partido, perdimos el apoyo para que el comité nos acepten el informe que queremos imponer", explicó.

Inmediatamente, Félix enfatizó: "Acá hay una realidad, ¿es posible o no es posible Portezuelo? Si Cornejo dice 'hay planes B que son mejores', entonces sinceremos el diálogo".

El intendente de San Rafael fue por más y soltó que "hay que sincerar el relato: el gobierno no paró Portezuelo. El problema de Portezuelo es que fuimos derivados a que la obra la maneje y la termine de aprobar el Consejo de Gobierno de la Cuenca. Ese consejo solo falla por unanimidad, sabiendo la posición inflexible de La Pampa, estamos en un punto muerto".

Para el sanrafaelino, fue el laudo de Macri que rompió esta obra, pero se preguntó: "¿Seguimos buscando culpables o nos ponemos a trabajar?".

Agotar las posibilidades para realizar Portezuelo

Según aseveró Félix, hay que agotar las posibilidades para concretar Portezuelo del Viento. "Pero había pasos que se debían seguir y no se hicieron. En primer lugar, convencer a La Pampa, Neuquén y Río Negro y no lo hicimos. Había que trabajar con el impacto ambiental de toda la cuenca y no lo hicimos", remarcó.

Trató de explicar que no se puede hacer futurismo con la decisión de Alberto Fernández con respecto a darle viabilidad a la obra, pero sentenció que "el laudo no resuelve esta situación, porque sea cual sea el resultado, estará judicializado al otro día. Creer o poner de manifiesto qué es lo que va a resolver el Presidente, no es verdad. Nosotros los mendocinos, no hemos cumplido con el laudo anterior, que fue el que hizo Mauricio Macri".

Para terminar, afirmó que la política se comió a Portezuelo del Viento, pero se lo comió "hace mucho tiempo, el día que modificaron el acuerdo, que era exclusivamente para esta obra y fue cambiado. Nadie se pone a modificar un acuerdo si no ve la necesidad de hacerlo y eso lo hizo Alfredo Cornejo que nunca vio con buenos ojos la realización de la presa". Y agregó: "No tengo dudas de que el gobierno de mendoza tiene intenciones de dejar de lado Portezuelo y avanzar con otras obras hídricas.