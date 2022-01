Alfredo Cornejo le respondió a Ernesto Sanz: "Las generalizaciones son absurdas y no las entiendo"

Lo primero que quiso recalcar Alfredo Cornejo fue que "no está cancelado Portezuelo del Viento sino que está en suspenso porque objetivamente no se puede adjudicar si no está aprobado el estudio de impacto ambiental".

En tanto que respecto de los dichos de Sanz sobre la dirigencia política, advirtió que "las generalizaciones son absurdas y las no entiendo".

Cornejo defendió su tarea como gobernador de Mendoza en relación a Portezuelo al aclarar - en varias oportunidades- que fue él quien "le sacó 1.023 millones a la Nación".

"El convenio de 1.023 millones de dólares que yo le saqué a Macri fue el aporte más importante que se logró en toda la democracia. Ese convenio fue impecable. Nunca ningún Gobierno le sacó 1.023 millones a la Nación y no es un papel firmado en arena, sino que se está ejecutando", remarcó.

Y volvió contra Sanz, aprovechando para tirarle un palo al kirchnerismo mendocino: "La pregunta es quién le sacó 1.023 millones de dólares al Gobierno nacional. Yo. Entonces generalizar que toda la dirigencia no sé qué... El que está en falta es el kirchnerismo que si se hubiese puesto la obra al hombro no le hubieran dado ninguna importancia a La Pampa".

El estancamiento de Portezuelo del Viento y las culpas a la Nación

Alfredo Cornejo recalcó sobre el estado en el que se encuentra la megaobra que quien "originó el conflicto literalmente fue el Gobierno nacional al desarchivar los pedidos de La Pampa. Ahí se cae la aprobación del impacto ambiental y entonces no se pudo adjudicar la obra. Yo pondría más energía, en el caso de Ernesto (Sanz), en pedirle a Alberto (Fernández) que saque el laudo y en pedirle a la dirigencia kirchnerista que medie con la infuencia que ellos dicen tener para que el laudo salga a favor de Mendoza y así se acaba todo. Esa sería la canalización correcta".

"¿Qué responsabilidad tiene Rodolfo Suarez sobre el desarchivo de Alberto Fernández?", se preguntó Cornejo. "Al contrario - defendió-, el gobernador nunca dejó de trabajar en Portezuelo pero falta el estudio de impacto ambiental".

Respecto de la posibilidad de que el conflicto con La Pampa sobre Portezuelo del Viento no termine en el laudo presidencial, sino que llegue hasta la Corte Suprema como se estima, Cornejo advirtió que es por ello que "hay una alternativa", porque "La Pampa va a cuestionar todo lo que hagamos sobre los ríos y con ese criterio no podríamos hacer nada sobre. Nosotros necesitamos hacer obras, cambio climático mediante, porque vamos a tener problemas de agua".

La alternativa a la que refiere el senador nacional es el plan de AYSAM e Irrigación, que "tiene consenso social alto" y que "esparce obras en toda la provincia perfectamente financiables por esos 1.023 millones de dólares". Pero quiso dejar en claro que se trata de un "plan B, no es el A. Es el B si Portezuelo se cae". Y para que no queden dudas, remarcó que "el Gobierno nacional es el responsable de la caída de Portezuelo".

Portezuelo del Viento.jpg Alfredo Cornejo aclaró que "la obra Portezuelo del Viento no está cancelada sino suspendida" y acusó al Gobierno nacional de ser el principal responsable

¿Existe la posibilidad de que la Nación deje de desembolsar dinero en la provincia si el laudo presidencial es contrario a los intereses de Mendoza? "El convenio y las cláusulas son perfectas, están cruzadas con bonos y si no paga la Argentina, entra en default, por eso el Gobierno cumple. El Gobierno nacional no puede no cumplir porque nosotros estamos cumpliendo nuestra parte", respondió el exgobernador.

Las inversiones de YPF

Otro de los reclamos de Ernesto Sanz estuvo dado por la falta de inversión en el lado mendocino de Vaca Muerta. "Tenemos un problema en la parte norte, los pozos esán viejo s y requieren mayor inversión que en Neuquén. Y en la parte sur, donde esta la lengua de cobre, el Gobierno de Mendoza está armando una zona industrial para poder operar en la zona, cosa que Neuquén hizo hace 15 años", explicó Cornejo.

En tanto que en particular sobre la inversión de YPF, Cornejo señaló que "el gran responsable de que se hayan ido las inversiones fue Miguel Galuccio (exCEO). Él llevó las principales inversiones a Neuquén y por eso se hizo ese polo en ese tiempo. Nosotros estamos tratando de no ser dependientes de YPF y por eso tratamos de traer otras empresas pero ahí estamos fracasando porque el contexto macroeconómico hace que no apuesten por la zona porque no hay caminos adecuados".

"No obstante", dice Cornejo aunque en coincidencia con lo que dijo Sanz, "se han hecho las mayores inverisiones en la destilería. Hoy YPF está haciendo inversiones, no es que no está haciendo nada".