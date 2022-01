De Marchi: "No creo que el Presidente laude por Portezuelo del Viento y si lo hace será en contra"

Para el lujanino, la estrategia política de la Nación será nuevamente apostar a las dilaciones y forzar a que ante la finalización del proceso licitatorio de la presa, sea Mendoza quien deba avanzar con la adjudicación de la obra, aún sin contar con el esperado laudo presidencial. "El Gobierno nacional va a jugar con esa indefinición jurídica que tendría avanzar con la firma del contrato de adjudicación de la obra, y que después Mendoza se arriesgue a algún amparo judicial por parte de las otras provincias (las cuatro que integran el COIRCO), y ahí Mendoza queda en ese gris de si avanza o no", analizó este miércoles en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.

Pero además De Marchi volvió a defender la prioridad de hacer la megapresa de Malargüe, y llevó esa definición al terreno de lo que simboliza en términos de federalismo hacerla o no. "No nos pueden manejar desde Buenos Aires qué hacemos y qué no, con falsos argumentos técnicos", pronosticó.

portezuelo del viento 1.jpg La impronta de la mega obra de Portezuelo del Viento como generadora de energía eléctrica no satisface a los alvearenses, que, en caso de caerse el proyecto, piden obras para mejorar la irrigación del Sur y el agua potable. Así lo manifestó Luis Andrés Vavrik, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de General Alvear.

"Las dilaciones por Portezuelo del Viento son un desprecio más por Mendoza"

Luego de analizar el desplante que padeció el vicegobernador Mario Abed por parte de la comitiva nacional en San Juan como "un acto infantil con intencionalidad", De Marchi lo ligó a una cadena de muestras de "desprecios" del Gobierno nacional a Mendoza, en la que enumeró la distribución de fondos y volvió a ubicar las dilaciones que viene teniendo la presa de Malargüe.

"Portezuelo del Viento, más allá de la importancia de la obra, pone ahora en la mesa es si nos dan pelota a Mendoza o no. Esta es una obra con proceso licitatorio iniciado, con todos los estudios hechos, cualquier cuestión que se vuelva a exigir es una dilación más para trampear", remarcó De Marchi y apuntó, como un agravante político, que cuando se firmó la obra en la presidencia de Néstor Kirchner y la gobernación de Julio Cobos, el jefe de Gabinete era el hoy presidente Alberto Fernández.