PAMI acelera en la Justicia para cerrar la causa por medicamentos y dejar atrás las multas

PAMI-medicamentos-jubilados.jpg Jubilados insisten en que el sistema de entrega de medicamentos gratuitos de PAMI vuelva a ser como antes de la asunción de Javier Milei. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El organismo sostiene que, tras implementar un nuevo esquema de medicamentos mediante subsidios -a partir del acuerdo alcanzado en Mendoza en la causa penal-, se modificaron de manera sustancial los hechos que dieron origen a los amparos. Por eso, considera que los reclamos perdieron sentido y pidió el archivo de las actuaciones.

Además, en el mismo planteo, solicitó que se dejen sin efecto las multas y astreintes -algunas de hasta $3 millones diarios- impuestas por el incumplimiento de la sentencia, que en su momento le ordenó dejar atrás los cambios introducidos en el sistema de entrega de medicamentos.

PAMI da pelea y se aferra al nuevo esquema de medicamentos gratuitos para jubilados

En su apelación, PAMI defendió la nueva resolución que entró en vigencia este mes, con cambios en el acceso a medicamentos gratuitos y una ampliación de la lista de drogas subsidiadas. Sostuvo que restablecer una cobertura “irrestricta y universal” al 100% para todos los afiliados no solo tendría un fuerte impacto financiero, sino que podría derivar en situaciones de polifarmacia riesgosas para los pacientes.

La obra social afirmó que evitar ese escenario forma parte de su responsabilidad, al igual que garantizar la sustentabilidad de las prestaciones para casi 5 millones de afiliados. En esa línea, remarcó que la nueva normativa fija pautas de acceso, procedimientos y límites en la cantidad de medicamentos con cobertura total por razones sociales, por lo que considera que ya cumplió con los requerimientos judiciales.

El juez Pablo Quirós, en cambio, sostuvo, en su momento, que las condiciones que motivaron las medidas cautelares no cambiaron y que no está acreditada, en la práctica, la operatividad del nuevo esquema. Además, advirtió que el hecho de que la Fiscalía no haya pedido el sobreseimiento del titular de PAMI, Esteban Leguizamo, abre interrogantes sobre la situación.

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Ante esto, PAMI insistió ante la Cámara Federal en que mantener las cautelares es “un absurdo”, ya que suspenden resoluciones que fueron derogadas y reemplazadas por una nueva normativa que no fue cuestionada en su legalidad. Según su planteo, el nuevo esquema justamente corrige los puntos objetados en los amparos, al ampliar el acceso y flexibilizar los requisitos.

Por último, la obra social pidió que se revoque la decisión de primera instancia y que se conceda la apelación con efecto suspensivo, algo que no fue otorgado.

PAMI insiste en no retroceder y suma argumentos ante la Cámara

Además de los planteos financieros y sanitarios, PAMI advirtió ante la Cámara Federal que hacer lugar al recurso sin efecto suspensivo y obligarlo a cumplir la sentencia que ordena volver al esquema anterior implicaría la convivencia de dos sistemas de dispensa de medicamentos en paralelo.

En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente -acordada en Mendoza y aplicada a nivel nacional- mantiene la cobertura del 100% para los medicamentos previstos por ley. A la vez, asegura que los afiliados que cumplen con los requisitos del subsidio social acceden también a la cobertura total de los fármacos prescriptos por sus médicos.

Según el planteo de la obra social, el nuevo esquema no solo no restringe derechos, sino que mejora el sistema cuestionado, al ampliar el acceso y evitar que se vulnere el derecho a la salud de los afiliados en todo el país.

audiencia pami leguizamo medicamentos El nuevo esquema de cobertura de medicamentos de PAMI surgió de la causa penal iniciada en Mendoza contra los titulares nacional y local de la obra social.

Desde Jubypen Mendoza, principal demandante en la causa, aseguran que esperan la resolución del amparo colectivo con tranquilidad y consideran que los argumentos de PAMI no alcanzan para revertir las decisiones judiciales ya dictadas.

Mientras tanto, la obra social de los jubilados mantiene la disputa en los tribunales, pero continúa acumulando multas millonarias diarias en distintas jurisdicciones.