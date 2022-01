Cancillería pidió a Chile "medidas urgentes" y choferes del Mercosur se sumaron al reclamo

En cuanto a la circulación, ayer se anunciaron cortes de ruta para los camiones que viajaran en dirección Chile-Argentina, pero Diario UNO pudo comprobar que los transportistas permitían el paso de los rodados hacia territorio nacional, bajo la condición de que colaboren demorándose brevemente.

En contraste, los choferes que estaban por cruzar hacia el lado chileno se resisten a hacerlo como modo de presión, y eso amenaza con causar complicaciones a ambos lados de la frontera. Y no es sólo Mendoza la sede de los reclamos: también se registran inconvenientes para atravesar los pasos San Sebastián (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) e Integración Austral (Provincia de Santa Cruz).

camioneros varados 2.jpeg Cada vez hay más camiones detenidos en la cordillera.

Cancillería dice que no hubo consulta previa

A través de una nota enviada a la Embajada de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino explicitó su preocupación por las consecuencias de las medidas sanitarias que impuso el país vecino de forma unilateral.

Hasta el jueves pasado, los chilenos permitían que pase todo tipo de transporte, colectivos y particulares. Pero hubo un brote de Covid en las oficinas del paso Libertadores (Chile) y ahora se veda el ingreso a turistas; aparte de que todos los choferes de camión deben testearse allí, lo que origina largas esperas.

Para Cancillería, esas restricciones "obstaculizan el tránsito de personas y de cargas" y están en clara contradicción con acuerdos previos. En este video, el panorama que se vivía en alta montaña este 21 de enero:

Restricciones sin consultar

Cancillería recalcó que los dos estados han suscrito tratados en el marco del "Acuerdo de Transporte Internacional Automotor (ATIT)", cuyo cumplimiento se ve afectado por lo que pasa hoy en la frontera. En la misma tónica, recordó que el transporte de cargas es considerado un servicio esencial, por lo que los obstáculos implican consecuencias graves no sólo para la economía sino también para las personas.

"Según el Acta Acuerdo de Reunión Extraordinaria de los organismos de aplicación del ATIT del 30 de junio de 2021 firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, se aprobó la Declaración de Medidas Sanitarias relativa a los parámetros generales a seguir en la adopción de medidas nacionales de los países signatarios que pueda afectar el transporte internacional terrestre", subrayó Cancillería.

"En ese sentido -sigue la nota enviada a la embajada- el Acuerdo especifica que toda medida que afecte al transporte Internacional terrestre sea comunicada a los Organismos Nacionales competentes con la mayor antelación posible antes de su entrada en vigencia. Sin embargo, no se ha recibido la comunicación oficial correspondiente".

En cuanto al transporte de pasajeros, la Argentina señaló que "se acordó el reinicio de la actividad del transporte terrestre de pasajeros desde el 4 de enero de 2022, en los corredores seguros coincidentes entre Chile y Argentina, por lo que no permitir el paso de los vehículos de transporte de servicio público y turismo se encuentra en oposición a lo acordado".

camioneros varados 4.jpg Los transportistas buscan formas de pasar el tiempo, a la espera de novedades por parte de las autoridades chilenas.

Durante las primeras jornadas del conflicto, los afectados eran fundamentalmente choferes de Chile y Argentina. Pero a medida que avanzan los días hay trabajadores brasileños, uruguayos y paraguayos que ven alteradas sus rutinas, y de hecho ya emitieron quejas el Sindicato Único del Transporte de Carga Ramas y Afines de Uruguay (Sutcra) y la Asociación Brasilera de Transportistas Internacionales (ABTI).

Los transportistas extranjeros han solicitado la intervención de sus embajadas y desde el consultado de Chile en Mendoza adelantaron que es factible que se inicie una mesa de negociación trasnacional para encontrar soluciones.

Los camiones que vienen de Chile pueden pasar

En diálogo con este medio, fuentes en Alta Montaña aclararon que a pesar de que el jueves 20 de enero se anunció que desde las 21 no se dejaría pasar a los camiones que llegaran de Chile, el criterio es flexible, y los transportistas varados en Uspallata y alrededores se limitan a pedir colaboración y empatía ante la situación que están pasando.

"Hay ruta despejada. A los colegas que vienen de Chile les pedimos comprensión; que aguarden un par de horas y después que sigan camino, porque el problema no lo tenemos con Argentina sino con las autoridades del otro lado. Lo que sí hemos decidido es no llevar nosotros la mercadería a Chile, porque todavía no hemos recibido ninguna respuesta desde allá", relató un conductor en Uspallata que pidió reserva sobre su identidad.

Además de exigir que se flexibilicen las medidas en el paso, los camioneros reclaman que los testeos se hagan en Uspallata y no en Libertadores. "Nosotros estamos llegando a la frontera con Chile con PCR negativos y ahí nos testean antígenos y nos dicen que somos positivos sin mostrarnos los resultados, y encima nos aíslan. Es un atropello", se quejó el entrevistado.

Allá en la altura, entre ruedas, acoplados y viento, siguen los 2.700 camiones y sus choferes. La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) ha llevado algunos alimentos, mientras el sindicato de Camioneros todavía no se expresa públicamente.