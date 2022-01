Se registraron demoras para camiones que van a Chile y el paso de autos y colectivos está cerrado

El viernes por la tarde algunos mendocinos que querían regresar tuvieron que aguardar varias horas, ya que del lado chileno los trabajadores exigieron una reunión con las autoridades por la preocupación que significa la escalada de casos de coronavirus en las oficinas. Las autoridades argentinas, en tanto, aclararon que los inconvenientes no tuvieron que ver con sus decisiones.

Se espera que en el transcurso del sábado Chile informe cuál será el criterio para los próximos días en relación a la circulación por la ruta internacional.

complejo los libertadores.jpg Desde ayer se ven imágenes como esta en el paso fronterizo. Foto: Cristian Ogas.

El brote en Chile, ¿fue por el turismo?

Por otro lado, el titular de Salud de la quinta región, Georg Hübner, aseguró que el crecimiento de contagios en la parte chilena del paso internacional se dio por contactos internos y no por la cercanía de visitantes argentinos.

La afirmación tiene que ver con el estudio de trazabilidad que se inició luego de la multiplicación de las infecciones. "Se trataría de un brote con origen en funcionarios del complejo, sin nexo con el exterior. Todos se encuentran en buen estado de salud, notificados, aislados y se están levantando los contactos estrechos”, detalló Hübner en conversación con colegas trasandinos.

"Ante la evidente alza de contagios en el país a causa de la variante Ómicron, variante altamente contagiosa, es importante reforzar y redoblar las medidas preventivas y de autocuidado, llamado que también hacemos a todos los funcionarios que cumplen labores en el paso fronterizo, con quienes hemos coordinado diversas acciones preventivas a través de capacitaciones", recomendó el especialista.

En contraste, Mauricio Soudre, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), se expresó acerca de la protesta que se inició el viernes. "Esta movilización es en rechazo absoluto a las políticas que se han implementado por parte del Ministerio de Salud (...), lo que ha tenido como consecuencia directa de que hay funcionarios contagiados producto del contacto que han tenido con turistas del lado argentino", acusó.

"Las políticas adoptadas por las autoridades no han tenido la sapiencia necesaria para precaver esta situación. No es posible que por abrir el comercio, por dinamizar la quinta región, se pueda causar impacto directo en la salud de la población", insistió Soudre, quien no descartó que se profundicen las medidas de fuerza.