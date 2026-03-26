La Corte impulsa una reforma en la selección de jueces para limitar la discrecionalidad política

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (5).jpg Horacio Rosatti. Foto: Agencia NA

En ese sentido, la Corte busca corregir lo que considera “disfunciones” del sistema actual, donde ciertas etapas del concurso permiten mayor intervención discrecional.

Cambios en exámenes, entrevistas y evaluación

Entre las principales modificaciones propuestas se destacan:

Exámenes más objetivos , con preguntas estructuradas y criterios de corrección definidos

, con preguntas estructuradas y criterios de corrección definidos Menor peso de las entrevistas personales , que pasarían a tener una incidencia reducida

, que pasarían a tener una incidencia reducida Evaluación de antecedentes con parámetros medibles y transparentes

Mayor protagonismo de la calificación técnica por sobre la valoración política

Además, el nuevo esquema busca que los concursos sean más previsibles y menos dependientes del contexto político del momento.

Envío al Consejo de la Magistratura

La propuesta fue elevada al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y elevar ternas al Poder Ejecutivo, que deberá analizarla junto a otras iniciativas similares.

Para su implementación, el reglamento deberá obtener mayorías agravadas dentro del Consejo, por lo que su aprobación no está garantizada.

La iniciativa se presenta en un escenario de reconfiguración interna del Consejo de la Magistratura, donde crece la influencia del oficialismo, lo que refuerza la intención del máximo tribunal de limitar el peso de la política en los procesos de selección judicial.