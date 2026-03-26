La Corte impulsa una reforma en la selección de jueces para limitar la discrecionalidad política

La Corte Suprema de Justicia de la Nación propuso reformar el sistema de selección de jueces federales y nacionales mediante un nuevo reglamento enviado al Consejo de la Magistratura, con el objetivo de reducir la discrecionalidad política en los concursos.
Según informa Noticias Argentinas, la iniciativa fue impulsada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sin la firma del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y deberá ser analizada y eventualmente aprobada por el organismo encargado de los nombramientos.
Un cambio para limitar la influencia política
El proyecto apunta a acotar el margen de arbitrariedad en la selección de magistrados, trasladando el peso del proceso hacia criterios más técnicos y objetivos. La intención es que el mérito y la idoneidad sean los factores centrales, reduciendo la incidencia de factores políticos en la conformación de ternas.
En ese sentido, la Corte busca corregir lo que considera “disfunciones” del sistema actual, donde ciertas etapas del concurso permiten mayor intervención discrecional.
Cambios en exámenes, entrevistas y evaluación
Entre las principales modificaciones propuestas se destacan:
- Exámenes más objetivos, con preguntas estructuradas y criterios de corrección definidos
- Menor peso de las entrevistas personales, que pasarían a tener una incidencia reducida
- Evaluación de antecedentes con parámetros medibles y transparentes
- Mayor protagonismo de la calificación técnica por sobre la valoración política
Además, el nuevo esquema busca que los concursos sean más previsibles y menos dependientes del contexto político del momento.
Envío al Consejo de la Magistratura
La propuesta fue elevada al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y elevar ternas al Poder Ejecutivo, que deberá analizarla junto a otras iniciativas similares.
Para su implementación, el reglamento deberá obtener mayorías agravadas dentro del Consejo, por lo que su aprobación no está garantizada.
La iniciativa se presenta en un escenario de reconfiguración interna del Consejo de la Magistratura, donde crece la influencia del oficialismo, lo que refuerza la intención del máximo tribunal de limitar el peso de la política en los procesos de selección judicial.