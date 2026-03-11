en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Trump aseguró que Estados Unidos ya derrotó a Irán

Hemos ganado la guerra, sostuvo Donald Trump.

"Hemos ganado la guerra", sostuvo Donald Trump.

Foto: CNN
Densas columnas de humo en Israel al norte, por los ataques de Hezbollah.

Densas columnas de humo en Israel al norte, por los ataques de Hezbollah.

Foto: Noticias Argentinas
Destrucción en Irán por los ataques israelíes.

Destrucción en Irán por los ataques israelíes.

Irán ataca buques petroleros y sube el precio del crudo.

Irán ataca buques petroleros y sube el precio del crudo.

Mojtaba Jamenei fue elegido líder supremo de Irán tras la muerte de su padre.

Mojtaba Jamenei fue elegido líder supremo de Irán tras la muerte de su padre.

El petróleo del golfo pérsico el clave para el precio del barril. La guerra de Medio Oriente tiene en vilo al mundo.

El petróleo del golfo pérsico el clave para el precio del barril. La guerra de Medio Oriente tiene en vilo al mundo.

Israel avanza con sus ataques a Beirut.

Israel avanza con sus ataques a Beirut.

Columnas de humo negro y lluvia ácida.

Columnas de humo negro y lluvia ácida.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO