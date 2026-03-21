en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Israel aseguró haber bombardeado un centro de armas nucleares en Teherán

Imagen satelital del complejo nuclear en Natanz que fue atacado por Israel.

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Ali-Mohammad Naeini, portavoz de Irán, murió tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel.

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South Pars, la mayor refinería de Gas que comparten varios países de Medio Oriente.

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El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas junto al Canciller Pablo Quirno, quien habló de la posción de Argetina en la guerra de Medio Oriente.

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El gobierno argentino tima medidas de segurida en embajadas en Medio Oriente por la escalada entre Israel e Irán. (Foto: A24.com)

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Bombardeos nocturnos a Irán. Israel anunció que mató a dos funcionarios claves.

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La guerra en Medio Oriente llevó a una fuerte suba del precio del petróleo.

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La guerra de Medio Oriente se extiende y hay alerta en varios países, entre ellos Argentina.

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Foto: Gentileza
Este sábado se produjo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

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La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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