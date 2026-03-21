Netflix estrenó 10 capítulos de un thriller de suspenso imperdible que te va a atrapar desde el primer minuto

el agente nocturno

Las críticas son positivas. Alex Maidy, de JoBlo, destacó: “Estoy convencido de que la acogida de esta nueva tanda de episodios asegurará una cuarta temporada para Peter Sutherland y el equipo de Acción Nocturna”.

Por su parte, Jonathon Wilson, de Ready Steady Cut, fue aún más contundente: “The Night Agent es posiblemente mejor que nunca en esta temporada, ofreciendo una narración más centrada en los personajes, sin escatimar en la acción”.

netflix-el-agente-nocturno2.jpg

Netflix: de qué trata El agente nocturno, temporada 3

El camino del Agente nocturno ha sido frenético: de un sótano olvidado a misiones de alto riesgo por todo el mundo. Ahora, los nuevos capítulos de esta producción de Netflix exploran el impacto psicológico y político de sus actos, llevando la tensión de "La Acción Nocturna" a un nivel nunca antes visto.

netflix-el-agente-nocturno2

Peter Sutherland (Gabriel Basso) deja de ser un simple peón para convertirse en el blanco principal de una cacería global. Con escenarios que saltan de Nueva York a la histórica Estambul, la trama de esta nueva temporada de Netflix lo obligará a desarticular una red de corrupción que salpica a las esferas más altas del gobierno de los Estados Unidos.

Netflix: tráiler de la temporada 3 de la serie El agente nocturno

Embed - El Agente Nocturno | Tráiler Temporada 3 (ESPAÑOL) | Estreno: 19/02/2026

Reparto de El Agente Nocturno, serie de Netflix

Gabriel Basso como Peter Sutherland

Luciane Buchanan como Rose Larkin

Amanda Warren como Catherine Weaver

Dónde ver la serie El agente nocturno, según la zona geográfica