Dentro del catálogo de Netflix, pocas producciones logran destacarse con tanta fuerza entre las series y películas como El agente nocturno (The Night Agent), un thriller de suspenso político que no deja de sumar fanáticos en todo el mundo y acaba de estrenar su tercera temporada en la plataforma.
Netflix estrenó 10 capítulos de un thriller de suspenso imperdible que te va a atrapar desde el primer minuto
Netflix estrenó un thriller de suspenso político que se destaca entre las series y películas más vistas, con acción, misterio y giros atrapantes
Luego de una primera entrega que rompió récords de audiencia y una segunda que consolidó a Gabriel Basso como una de las nuevas caras del género, la tercera temporada ya es una realidad. La historia promete elevar la apuesta con nuevas conspiraciones internacionales y un ritmo más vertiginoso.
Creada por Shawn Ryan, la serie combina misterio, acción y suspenso en una trama que se sostiene por su tensión constante y sus giros inesperados. Con tres temporadas de 10 capítulos cada una, El agente nocturno se posiciona como una de las grandes apuestas del Netflix del año.
Las críticas son positivas. Alex Maidy, de JoBlo, destacó: “Estoy convencido de que la acogida de esta nueva tanda de episodios asegurará una cuarta temporada para Peter Sutherland y el equipo de Acción Nocturna”.
Por su parte, Jonathon Wilson, de Ready Steady Cut, fue aún más contundente: “The Night Agent es posiblemente mejor que nunca en esta temporada, ofreciendo una narración más centrada en los personajes, sin escatimar en la acción”.
Netflix: de qué trata El agente nocturno, temporada 3
El camino del Agente nocturno ha sido frenético: de un sótano olvidado a misiones de alto riesgo por todo el mundo. Ahora, los nuevos capítulos de esta producción de Netflix exploran el impacto psicológico y político de sus actos, llevando la tensión de "La Acción Nocturna" a un nivel nunca antes visto.
Peter Sutherland (Gabriel Basso) deja de ser un simple peón para convertirse en el blanco principal de una cacería global. Con escenarios que saltan de Nueva York a la histórica Estambul, la trama de esta nueva temporada de Netflix lo obligará a desarticular una red de corrupción que salpica a las esferas más altas del gobierno de los Estados Unidos.
Netflix: tráiler de la temporada 3 de la serie El agente nocturno
Reparto de El Agente Nocturno, serie de Netflix
- Gabriel Basso como Peter Sutherland
- Luciane Buchanan como Rose Larkin
- Amanda Warren como Catherine Weaver
Dónde ver la serie El agente nocturno, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El agente nocturno se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Secret Agent no está disponible en Netflix.
- España: la serie El agente nocturno se puede ver en Netflix.