Deportivo Maipú recibe a Midland por la Primera Nacional: formaciones y dónde verlo

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, le dará confianza a los mismos jugadores que vienen de perder frente a Atlanta. El Cruzado lleva dos partidos sin ganar, con un empate y una derrota.

Deportivo Maipú vuelve a jugar en Calle Vergar tras dos partidos de visitante

Deportivo Maipú volverá a jugar local tras dos partidos disputados de visitante, donde igualó 2 a 2 frente a San Martín de Tucumán y perdió 3 a 1 frente a Atlanta.

El equipo maipucino se mantiene invicto en su cancha, donde ha jugado solamente un partido. Le ganó 2 a 1 a Atlético de Rafaela, por la 2da fecha del certamen.

Así llega Midlan, el rival del Deportivo Maipú

Midland viene de igualar 1 a 1 ante Almagro de local. El equipo conducido por Joaquín Iturrería tiene 5 unidades en lo que va del certamen, posicionándose momentáneamente en el noveno lugar de la tabla con 5 puntos.

El Funebrero ascendió a la Primera Nacional en 2025 después de coronarse campeón de la Primera B Metropolitana y está transitando sus primeros partidos en la categoría.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone y Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz; Genaro Cepeda, Fernando González y Pablo Casarico; Agustín Campana, Nicolás Violini, Maximiliano Rogoski y Marcos Roseti; Juan Cruz Vega y Rodrigo Cao. DT: Joaquín Iturrería.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Matías Billone.

Hora: 19.