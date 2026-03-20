Qué equipo pondría Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para jugar contra Midland

Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, le daría la confianza al mismo equipo que cayó ante Atlanta para jugar con Midland en el estadio Omar Higinio Sperdutti
Será este domingo 22 de marzo desde las 19, ante Midland,en el estadio Omar Higinio Sperdutti y por la 6ta fecha de la Zona B.
Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, repetiría el equipo que viene de perder ante Atlanta según lo que se pudo ver en la práctica de fútbol.
Los once serían Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.
En este encuentro el Cruzado se reencontrará con sus hinchas en calle Vergara donde no juega desde el 21 de febrero por la segunda fecha cuando venció a Atlético Rafaela (2-1 e inauguró la nueva iluminación.
Tras este encuentro jugó dos partidos de visitante ante San Martín de Tucumán y Atlanta.
Deportivo Maipú volverá a jugar de local la semana que viene pero lo hará en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz. Será el domingo 29 desde las 17 y por la fecha 7 interzonal, con ambas parcialidades.
Los precios de los tickets para los simpatizantes del Tomba aún no está confirmado, pero se especula que serán $45.000 las populares y $60.000 las plateas.
El partido contará con un importante operativo de seguridad.