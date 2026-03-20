Qué equipo pondría Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para jugar contra Midland

Los once serían Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Lucas Faggioli Maipú. Lucas Faggioli, defensor de el Deportivo Maipú es uno de los referentes del equipo.

Deportivo Maipú se reencontrará con sus hinchas

En este encuentro el Cruzado se reencontrará con sus hinchas en calle Vergara donde no juega desde el 21 de febrero por la segunda fecha cuando venció a Atlético Rafaela (2-1 e inauguró la nueva iluminación.

Tras este encuentro jugó dos partidos de visitante ante San Martín de Tucumán y Atlanta.

El Cruzado y el Tomba en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú volverá a jugar de local la semana que viene pero lo hará en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz. Será el domingo 29 desde las 17 y por la fecha 7 interzonal, con ambas parcialidades.

Los precios de los tickets para los simpatizantes del Tomba aún no está confirmado, pero se especula que serán $45.000 las populares y $60.000 las plateas.

El partido contará con un importante operativo de seguridad.