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Qué equipo pondría Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para jugar contra Midland

Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, le daría la confianza al mismo equipo que cayó ante Atlanta para jugar con Midland en el estadio Omar Higinio Sperdutti

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú diagrama el equipo para jugar ante Midlan.

Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú diagrama el equipo para jugar ante Midlan.

Tras la derrota ante Atlanta de visitante, Deportivo Maipú ajusta detalles para una nueva presentación en el torneo de la Primera Nacional.

Será este domingo 22 de marzo desde las 19, ante Midland,en el estadio Omar Higinio Sperdutti y por la 6ta fecha de la Zona B.

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Los hinchas del Deportivo Maipú volverán a calle Vergara, tras dos partidos que jugó el equipo de Alexis Matteo de visitante.

Los hinchas del Deportivo Maipú volverán a calle Vergara, tras dos partidos que jugó el equipo de Alexis Matteo de visitante.

La probable formación del Deportivo Maipú

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, repetiría el equipo que viene de perder ante Atlanta según lo que se pudo ver en la práctica de fútbol.

Los once serían Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Lucas Faggioli Maipú.
Lucas Faggioli, defensor de el Deportivo Maipú es uno de los referentes del equipo.

Lucas Faggioli, defensor de el Deportivo Maipú es uno de los referentes del equipo.

Deportivo Maipú se reencontrará con sus hinchas

En este encuentro el Cruzado se reencontrará con sus hinchas en calle Vergara donde no juega desde el 21 de febrero por la segunda fecha cuando venció a Atlético Rafaela (2-1 e inauguró la nueva iluminación.

Tras este encuentro jugó dos partidos de visitante ante San Martín de Tucumán y Atlanta.

El Cruzado y el Tomba en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú volverá a jugar de local la semana que viene pero lo hará en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz. Será el domingo 29 desde las 17 y por la fecha 7 interzonal, con ambas parcialidades.

Los precios de los tickets para los simpatizantes del Tomba aún no está confirmado, pero se especula que serán $45.000 las populares y $60.000 las plateas.

El partido contará con un importante operativo de seguridad.

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