El líder Independiente Rivadavia recibe a Rosario Central en el Bautista Gargantini: hora y cómo verlo

Es por eso que tras la victoria ante Gimnasia y Esgrima en La Plata, el DT Independiente Rivadavia repetirá 10 de los 11 nombres.

La única modificación es obligada. Ramiro Macagno, que había sido de la partida contra el Tripero, sufrió un desgarro grado 3 en el recto anterior del muslo derecho. Se estima un tiempo de recuperación de aproximadamente seis semanas para él.

Al igual que en el Bosque, su lugar será ocupado por Nicolás Bolcato. De esta manera el juvenil tendrá la posibilidad de volver a ganarse el puesto.

independiente rivadavia Independiente Rivadavia viene de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En este contexto tanto el esquema como los nombres serían los mismos. Hablamos de una línea de cuatro defensores conformada por Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez.

En mitad de cancha estarán Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín. Por su parte, en la ofensiva estarán Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

Por su lado Rosario Central, que viene de ganarle 2-1 a Banfield, tendría una duda. Ángel Di María, que viene arrastrando molestias en el aductor y no fue de la partida ante el Taladro, podría retornar a la titularidad. El campeón del mundo será esperado hasta último momento.

Con esta duda, y la posible presencia del Fideo, Jorge Almirón formaría con: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ingacio Ovando, Gastón Avila y Agustin Sández: Franco Ibarra y Vicente Pizarro, Gaspar Duarte, Angel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Probables formaciones