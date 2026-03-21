El líder Independiente Rivadavia recibe a Rosario Central en el Bautista Gargantini: hora y cómo verlo

Con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B de la Liga Profesional, Alfredo Berti introduciría una variante con respecto al equipo que salió desde el inicio ante el Tripero. El encuentro se podrá observar en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium. También podes seguir la previa, el juego y el post, en vivo por Radio Nihuil.
Independiente Rivadavia recibe a Rosario Central
La derrota contra Barracas Central, en la última presentación en condición de local, obligó a Alfredo Berti a patear el tablero. El director técnico de la Lepra cambió nombres y esquemas, los cuales le dieron los resultados esperados.
Es por eso que tras la victoria ante Gimnasia y Esgrima en La Plata, el DT Independiente Rivadavia repetirá 10 de los 11 nombres.
La única modificación es obligada. Ramiro Macagno, que había sido de la partida contra el Tripero, sufrió un desgarro grado 3 en el recto anterior del muslo derecho. Se estima un tiempo de recuperación de aproximadamente seis semanas para él.
Al igual que en el Bosque, su lugar será ocupado por Nicolás Bolcato. De esta manera el juvenil tendrá la posibilidad de volver a ganarse el puesto.
En este contexto tanto el esquema como los nombres serían los mismos. Hablamos de una línea de cuatro defensores conformada por Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez.
En mitad de cancha estarán Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín. Por su parte, en la ofensiva estarán Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Por su lado Rosario Central, que viene de ganarle 2-1 a Banfield, tendría una duda. Ángel Di María, que viene arrastrando molestias en el aductor y no fue de la partida ante el Taladro, podría retornar a la titularidad. El campeón del mundo será esperado hasta último momento.
Con esta duda, y la posible presencia del Fideo, Jorge Almirón formaría con: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ingacio Ovando, Gastón Avila y Agustin Sández: Franco Ibarra y Vicente Pizarro, Gaspar Duarte, Angel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.
Probables formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ingacio Ovando, Gastón Avila y Agustin Sández: Franco Ibarra y Vicente Pizarro, Gaspar Duarte, Angel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.