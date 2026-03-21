Alivio en Guaymallén: reabrió Bandera de los Andes frente al Notti tras 5 meses de corte

hospital notti calle bandera de los andes obra guaymallen Alivio para los que transitan por Guaymallén. Foto: Municipalidad de Guaymallén

La obra de Guaymallén en una arteria clave

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de la calzada y la modernización de veredas con adoquines y baldosas de granito, consolidando un nuevo perfil urbano en la zona. También se eliminaron desniveles para mejorar la circulación peatonal y se renovaron cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas.

Además, se realizaron mejoras en los drenajes urbanos cercanos al hospital, con el objetivo de prevenir anegamientos y desbordes.

apertura calle bandera de los andes hospital notti obra guaymallen Guaymallén terminó trabajos en el frente del Hospital Notti. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

En materia de transporte, se construyeron nuevos apeaderos para optimizar las condiciones de espera y la accesibilidad de los usuarios, junto con la renovación de puentes vehiculares y peatonales.

La intervención incluyó la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED y la incorporación de forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptadas al clima local y de bajo consumo hídrico.

calle bandera de los andes apertura obra guaymallen Este tramo aún está cortado. Guaymallén anticipó que en dos semanas estará habilitado. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

La obra sigue en Guaymallén

Desde la Municipalidad de Guaymallén destacaron que la obra se concretó en cinco meses y adelantaron que en aproximadamente 2 semanas quedará habilitada la intersección de calle Sarmiento, lo que permitirá completar la intervención y optimizar la circulación en toda la zona.