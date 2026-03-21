La Municipalidad de Guaymallén informó que quedó habilitada la circulación en calle Bandera de los Andes, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Artigas, tras una intervención integral en el entorno del Hospital Pediátrico Humberto Notti.
Alivio en Guaymallén: reabrió Bandera de los Andes frente al Notti tras 5 meses de corte
Reabrió Bandera de los Andes frente al Hospital Notti tras 5 meses de obras. Mejoraron calzada, veredas, drenajes y transporte en una zona clave de Guaymallén
Personal de tránsito permanece en la zona para ordenar la circulación y asistir a los conductores, en el marco de la reanudación del flujo vehicular en una arteria de alto tránsito.
Durante la ejecución de la obra se dispusieron cortes y desvíos. En ese período, quienes debían asistir al nosocomio accedían por la lateral norte del Acceso Este.
La obra de Guaymallén en una arteria clave
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de la calzada y la modernización de veredas con adoquines y baldosas de granito, consolidando un nuevo perfil urbano en la zona. También se eliminaron desniveles para mejorar la circulación peatonal y se renovaron cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas.
Además, se realizaron mejoras en los drenajes urbanos cercanos al hospital, con el objetivo de prevenir anegamientos y desbordes.
En materia de transporte, se construyeron nuevos apeaderos para optimizar las condiciones de espera y la accesibilidad de los usuarios, junto con la renovación de puentes vehiculares y peatonales.
La intervención incluyó la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED y la incorporación de forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptadas al clima local y de bajo consumo hídrico.
La obra sigue en Guaymallén
Desde la Municipalidad de Guaymallén destacaron que la obra se concretó en cinco meses y adelantaron que en aproximadamente 2 semanas quedará habilitada la intersección de calle Sarmiento, lo que permitirá completar la intervención y optimizar la circulación en toda la zona.