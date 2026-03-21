FADEP inicia su recorrido en el Torneo Federal A ante Costa Brava

FADEP--- FADEP viajó a la Pampa para jugar con Costa Brava en su debut en el Federal A. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Tras su ascenso, el equipo conducido por Diego Pozo tendrá su primera participación en el Torneo Federal A. EI conjunto mendocino mantuvo la base que logró el ascenso e incorporó catorce jugadores.

El representante mendocino que debuta este sábado en La Pampa ha armado un equipo protagonista para disputar este certamen del Consejo Federal de AFA.