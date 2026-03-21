FADEP inicia su recorrido en el Torneo Federal A ante Costa Brava

Los refuerzos de FADEP para el Torneo Federal A
- José Méndez: volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras
- Diego Tonetto: volante de 37 años que llegó libre de Independiente Rivadavia y también jugó en Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Platense, Instituto, Defensa y Justicia, Lugo de España y Ferro
- Francisco Rivadeneira: arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela
- Lucas Cogorno: defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmi
- Enzo Kalinsky: volante de 39 años, con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero
- Nahuel Iribarren: iene 38 años y viene de jugar en Almirante Brown
- Brayam Sosa: es otra de las incorporaciones de FADEP, es defensor y tiene 29 años. Viene de jugar en Patronato
- Lautaro Taboada: es delantero y viene de San Martín de Tucumán
- Ramón Lentini: delantero, de 37 años ya jugó en Mendoza para Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín dentro de una dilatada trayectoria que se inició en Estudiantes de La Plata, donde salió campeón de la Copa Libertadores
- Agustín Villalobos: tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso
- Leandro Soria: es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos
- Fernando Rodríguez: es defensor y viene de jugar en Defensores de Belgrano. Tiene 25 años y se desempeña como lateral izquierdo.
- Oscar Garrido: volante proveniente de Instituto de Córdoba, Colón de Santa Fe, Central Córdoba deSantiago del Estero- Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú
- Mauro Ortiz: delantero extremo de 31 años llega luego de su paso por Nueva Chicago en la Primera Nacional
Costa Brava con nuevo entrenador
Costa Brava en su segunda temporada en la categoría tendrá su estreno el ciclo del nuevo entrenador, Rodrigo Villalonga, quien llegó para reemplazar a Rodrigo Chap.Y afronta la nueva temporada con prácticamente el mismo plantel con que lo hizo en 2025.
Datos del partido y probables formaciones:
Estadio: Costa Brava
Árbitro:Fernando Marcos (Bahía Blanca)
Hora: 20
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara y Mariano Rivadeneira; Lautaro Ibarra; Jerónimo Gutiérrez y Tomás Garro. DT: Rodrigo Villalonga.
FADEP: Cristian Aracena, Ezequiel Bonacorso, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Federico Pérez; Diego Tonetto, Enzo Kalinski, Brian Zabaleta y Pablo Dellarolle; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.