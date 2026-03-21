Inicio Ovación Fútbol FADEP
Federal A

FADEP inicia su recorrido en el Torneo Federal A ante Costa Brava

FADEP debutará ante Costa Brava, en la Pampa, el partido se jugará este sábado desde las 20. Será su primera participación en esta categoría

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP este sábado desde las 20 debutará en el Federal A ante Costa Brava, en La Pampa.

FADEP este sábado desde las 20 debutará en el Federal A ante Costa Brava, en La Pampa.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP tendrá su estreno oficial en la tercera categoría del fútbol argentino ante Costa Brava. El equipo de Russell jugará este sábado desde las 20. El encuentro se disputará en el estadio Diego Mainz -Nuevo Pacaembú- de La Pampa, será televisado por la TV Pública Pampeana y contará con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.

FADEP---
FADEP viajó a la Pampa para jugar con Costa Brava en su debut en el Federal A.

FADEP viajó a la Pampa para jugar con Costa Brava en su debut en el Federal A.

Tras su ascenso, el equipo conducido por Diego Pozo tendrá su primera participación en el Torneo Federal A. EI conjunto mendocino mantuvo la base que logró el ascenso e incorporó catorce jugadores.

El representante mendocino que debuta este sábado en La Pampa ha armado un equipo protagonista para disputar este certamen del Consejo Federal de AFA.

Los refuerzos de FADEP para el Torneo Federal A

  • José Méndez: volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras
  • Diego Tonetto: volante de 37 años que llegó libre de Independiente Rivadavia y también jugó en Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Platense, Instituto, Defensa y Justicia, Lugo de España y Ferro
  • Francisco Rivadeneira: arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela
  • Lucas Cogorno: defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmi
  • Enzo Kalinsky: volante de 39 años, con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Nahuel Iribarren: iene 38 años y viene de jugar en Almirante Brown
  • Brayam Sosa: es otra de las incorporaciones de FADEP, es defensor y tiene 29 años. Viene de jugar en Patronato
  • Lautaro Taboada: es delantero y viene de San Martín de Tucumán
  • Ramón Lentini: delantero, de 37 años ya jugó en Mendoza para Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín dentro de una dilatada trayectoria que se inició en Estudiantes de La Plata, donde salió campeón de la Copa Libertadores
  • Agustín Villalobos: tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso
  • Leandro Soria: es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos
  • Fernando Rodríguez: es defensor y viene de jugar en Defensores de Belgrano. Tiene 25 años y se desempeña como lateral izquierdo.
  • Oscar Garrido: volante proveniente de Instituto de Córdoba, Colón de Santa Fe, Central Córdoba deSantiago del Estero- Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú
  • Mauro Ortiz: delantero extremo de 31 años llega luego de su paso por Nueva Chicago en la Primera Nacional

Costa Brava con nuevo entrenador

Costa Brava en su segunda temporada en la categoría tendrá su estreno el ciclo del nuevo entrenador, Rodrigo Villalonga, quien llegó para reemplazar a Rodrigo Chap.Y afronta la nueva temporada con prácticamente el mismo plantel con que lo hizo en 2025.

Datos del partido y probables formaciones:

Estadio: Costa Brava

Árbitro:Fernando Marcos (Bahía Blanca)

Hora: 20

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara y Mariano Rivadeneira; Lautaro Ibarra; Jerónimo Gutiérrez y Tomás Garro. DT: Rodrigo Villalonga.

FADEP: Cristian Aracena, Ezequiel Bonacorso, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Federico Pérez; Diego Tonetto, Enzo Kalinski, Brian Zabaleta y Pablo Dellarolle; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas