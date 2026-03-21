Atlético San Martín debutó en el Federal A con un pálido empate ante Juventud Unida

Con el correr de los minutos, el equipo de Hernán Vázquez se acomodó en el campo de juego y ganó algunos metros, equilibrando la posesión del esférico, aunque sin ser preciso en ataque.

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Sobre el cierre de la primera parte, el León recuperó el protagonismo total pero no pudo concretar ninguna situación de riesgo. La más clara fue a los 50’, cuando un cabezazo de Dichara pasó cerca del poste.

El complemento empezó con San Martín decidido a buscar la victoria, pero quedando mano a mano en el fondo, algo que supo aprovechar muy bien Juventud Unida.

A los 17, la visita robó una pelota a la salida y paralizó los corazones albirrojos. Dorato quitó en mitad de cancha cuando la defensa del León estaba saliendo, tocó para Lucero y el delantero quedó mano a mano con el arquero del Chacarero, quien ahogó el grito de gol.

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Luego fue el Atlético San Martín el que tuvo a su disposición la apertura del tanteador en la cabeza de Dichara, pero el portero visitante se lució con una atajada infernal y mandó la pelota al córner.

Los minutos corrieron y el local no logró generar mayor peligro, mientras que la visita se aferró a un 0 a 0 cantado e incluso sobre el final Juventud Unida pudo llevarse más que un punto, luego de que Rodríguez desviara un potente disparo de Pérez que tenía destino de gol.

Fue igualdad en La Guarida, donde el público reprobó la actuación del Atlético San Martín.

Síntesis

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Facundo Britos; Enzo Tejada, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro; Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Alvacete , Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Juan Amieva. DT: Hernán Vázquez

Cambios: PT: 9’ Alvacete x Rosales (JU), 24’ Amieva x Lucero (JU). ST: 18’ Mazzolo y González x Tejada y Herensperger (SM), 21’ Chavarría, Roldán y López x Ezequiel Sosa, Moya y Alexis Sosa (JU); 29’ Contreras x Bernabé (SM); 36’ Rodríguez y Barrera x Britos y Ferro (SM).