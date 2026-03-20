Netflix sumó a su catálogo de series y películas un intenso thriller de 1996 dirigido por John Schlesinger. La historia sigue a una madre, interpretada por la gran Sally Field, que decide buscar venganza tras la ineficacia del sistema judicial. Estamos hablando de Ojo por ojo, un drama que reabre el debate sobre los límites de la ley y la moralidad.
Netflix: el crudo thriller de 2 horas que divide a la crítica y es tendencia por su sed de venganza
Sally Field es la protagonista de este thriller intenso que arrasa entre las series y películas de suspenso en Netflix
La actuación de Sally Field es el motor de una trama que divide aguas en la crítica. Para María Casanova de Cinemanía, el oficio del director logra que "la identificación con la mujer sea lo único posible". Sin embargo, no todos coinciden: Jonathan Rosenbaum, del Chicago Reader, la destrozó calificándola como "un thriller histérico, realmente horrible".
Más allá de la controversia, el thriller se posiciona entre las series y películas de suspenso más fuertes de la Netflix. El mensaje es punzante: se puede burlar a la justicia usando la inteligencia.
Netflix: de qué trata la película Ojo por ojo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ojo por ojo versa: "Una madre en duelo toma la justicia en sus manos cuando al hombre que violó y asesinó a su hija lo dejan en libertad por un tecnicismo legal".
La apacible existencia de Karen McCann (Sally Field) se ve totalmente destruida cuando, sin lógica alguna, un desconocido irrumpe en su casa y asesina a su hija de 17 años.
Pero el dolor se convierte en odio y falta de fe en la justicia al ver cómo el criminal es puesto en libertad por falta de pruebas. Cuando comete otro asesinato y vuelve a quedar en libertad, entonces Karen decide tomar justicia por mano propia.
Netflix: tráiler de la película Ojo por ojo
Reparto de la película Ojo por ojo, disponible en Netflix
- Sally Field
- Kiefer Sutherland
- Ed Harris
- Beverly D'Angelo
- Charlayne Woodard
- Joe Mantegna
- Olivia Burnette
- Alexandra Kyle
- Keith David
- Philip Baker Hall
Dónde ver la película Ojo por ojo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ojo por ojo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ojo por ojo se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Ojo por ojo se puede ver en Rakuten TV.