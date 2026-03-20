Netflix: el crudo thriller de 2 horas que divide a la crítica y es tendencia por su sed de venganza

La actuación de Sally Field es el motor de una trama que divide aguas en la crítica. Para María Casanova de Cinemanía, el oficio del director logra que "la identificación con la mujer sea lo único posible". Sin embargo, no todos coinciden: Jonathan Rosenbaum, del Chicago Reader, la destrozó calificándola como "un thriller histérico, realmente horrible".

Más allá de la controversia, el thriller se posiciona entre las series y películas de suspenso más fuertes de la Netflix. El mensaje es punzante: se puede burlar a la justicia usando la inteligencia.