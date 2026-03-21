El mundo de las series y películas de romance tiene una joya en Netflix: Sullivan’s Crossing. Con 3 temporadas y 30 episodios en total, la producción de Roma Roth y Gail Harvey se consolida como la opción ideal para quienes buscan un drama pausado y profundamente emotivo.
Netflix: el drama romántico de 3 temporadas cortas que es casi terapéutico y enamora al universo entero
Morgan Kohan es la protagonista de este drama romántico disponible en Netflix que arrasa entre las series y películas más vistas del mundo
Según la crítica de Joel Keller en Decider, esta historia logra "saciar el antojo" de un buen relato romántico. La segunda temporada mantiene la esencia que enamoró a los fans, reafirmando por qué es de lo más visto en el catálogo de series y películas de Netflix actualmente.
La trama de esta serie de Netflix sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana de éxito que, tras un escándalo profesional, decide regresar a su pueblo natal en Nueva Escocia. Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, deberá enfrentar su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.
Netflix: tráiler de la serie Sullivan's Crossing
Netflix: de qué trata la serie Sullivan's Crossing
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sullivan's Crossing reza: "Cuando la exitosa carrera de Maggie como neurocirujana se ve trastocada, regresa a su idílica Nueva Escocia, donde deberá enfrentarse, y volver a conectarse, con su pasado.
La neurocirujana Maggie Sullivan, interpretada por Morgan Kohan, se reencuentra con su pasado después de que un escándalo la obligue a dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad.
Reparto de Sullivan's Crossing, serie de Netflix
- Morgan Kohan
- Chad Michael Murray
- Scott Patterson
- Tom Jackson
- Andrea Menard
- Lindura
- Reid Price
- Amalia Williamson
- Dakota Taylor
- Allan Hawco
Dónde ver la serie Sullivan's Crossing, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.