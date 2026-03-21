Netflix: el drama romántico de 3 temporadas cortas que es casi terapéutico y enamora al universo entero

Según la crítica de Joel Keller en Decider, esta historia logra "saciar el antojo" de un buen relato romántico. La segunda temporada mantiene la esencia que enamoró a los fans, reafirmando por qué es de lo más visto en el catálogo de series y películas de Netflix actualmente.

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La trama de esta serie de Netflix sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana de éxito que, tras un escándalo profesional, decide regresar a su pueblo natal en Nueva Escocia. Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, deberá enfrentar su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.