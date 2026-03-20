Netflix: la serie de 6 capítulos inspirada en hechos reales impactantes que conmociona al mundo

La trama, inspirada en hechos reales, nos sumerge en una carrera contra el tiempo donde cada segundo cuenta para evitar una catástrofe de dimensiones globales. La dirección de Lipsztein logra una atmósfera asfixiante, ideal para los maratones de fin de semana que tanto buscan los usuarios de Netflix.

Con un ritmo frenético y giros inesperados, Emergencia radiactiva ya es tendencia absoluta en Netflix y está ubicada en el puesto número 5 en TV. Dale play a este thriller que promete ser lo más comentado del año.