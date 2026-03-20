Netflix sacude su catálogo en marzo de 2026 con el estreno de Emergencia radiactiva, una producción cargada de tensión creada por Gustavo Lipsztein. Con solo 6 capítulos, se posiciona entre las series y películas de suspenso más vistas, explorando un escenario límite.
Netflix: la serie de 6 capítulos inspirada en hechos reales impactantes que conmociona al mundo
Es un thriller inspirado en hechos reales que arrasa entre las series y películas más vistas de Netflix. No te dará respiro ni un segundo
La trama, inspirada en hechos reales, nos sumerge en una carrera contra el tiempo donde cada segundo cuenta para evitar una catástrofe de dimensiones globales. La dirección de Lipsztein logra una atmósfera asfixiante, ideal para los maratones de fin de semana que tanto buscan los usuarios de Netflix.
Con un ritmo frenético y giros inesperados, Emergencia radiactiva ya es tendencia absoluta en Netflix y está ubicada en el puesto número 5 en TV. Dale play a este thriller que promete ser lo más comentado del año.
Netflix: de qué trata la película Emergencia radiactiva
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Eergencia radiactiva versa: "Esta serie inspirada en hechos reales sigue la desesperada lucha de médicos y físicos por contener un desastre radiológico y salvar miles de vidas".
La película está basada en el accidente real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia (Brasil) en 1987. La catástrofe comienza cuando se abre una máquina de radioterapia en un depósito de chatarra, esparciendo el material radiactivo Cs-137 por toda Goiânia.
Mientras el material cambia de manos, científicos y médicos inician una carrera contrarreloj para rastrear la contaminación y evitar que un desastre radiactivo se cobre innumerables vidas.
Reparto de Emergencia radiactiva, película de Netflix
- Johnny Massaro
- Paulo Gorgulho
- Ana Costa
- Bukassa Kabengele
- Alan Rocha
- Marina Merlino
- William Costa
- Clarissa Kiste
- Tuca Andrada
- Antonio Saboia
Dónde ver la película Emergencia radiactiva, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Emergencia radiactiva se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Emergencia radiactiva se puede ver en Netflix.
- España: la película Emergencia radiactiva se puede ver en Netflix.