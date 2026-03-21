Cuánto cobra un playero de YPF, Shell y Axion en abril

Los trabajadores de estaciones de servicio de todo el país percibirán sus haberes de marzo (en abril) con un aumento del 4%, según lo establecido en el último acuerdo paritario del sector. Con esta actualización, el sueldo básico para un operador de playa en las principales banderas (YPF, Axion y Shell) se ubica en $1.350.389,10 por mes, lo que equivale a $51.938,04 por jornada o $6.492,26 por hora de trabajo.
¿Cuánto gana un playero de estación de servicio en abril?
El acuerdo, sellado el pasado 5 de marzo entre el sindicato SOESGyPE (Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas y Lavaderos) y la cámara empresarial AES, cerró el ciclo paritario anual con un incremento total del 8% desglosado de la siguiente manera:
-
4% aplicado a los haberes de febrero.
4% aplicado a los haberes de marzo (a cobrar en abril).
Un punto destacado de la negociación fue el compromiso de las petroleras de abonar los aumentos independientemente de la homologación oficial. Esta cláusula busca evitar los retrasos sufridos en 2024 y 2025, cuando las demoras en el Boletín Oficial impedían que las subas fueran obligatorias para las compañías. Las partes ya agendaron una nueva reunión para después del 15 de abril para iniciar el ciclo 2026-2027.
Escala salarial estaciones de servicio: abril 2026
De acuerdo al CCT 317/99, los salarios básicos (mínimos) según la categoría quedan conformados de la siguiente manera para el pago de abril:
-
Encargados: $1.401.901,95 (Mes) | $53.919 (Jornada) | $6.739,91 (Hora)
Administrativos: $1.372.530,89 (Mes) | $52.789 (Jornada) | $6.598,71 (Hora)
Operador de servicio: $1.368.014,73 (Mes) | $52.615,95 (Jornada) | $6.576,99 (Hora)
Operador de Playa: $1.350.389,10 (Mes) | $51.938,04 (Jornada) | $6.492,26 (Hora)
Conductor: $1.340.735,20 (Mes) | $51.566 (Jornada) | $6.445,84 (Hora)
Sereno: $1.346.880,09 (Mes) | $51.803,08 (Jornada) | $6.427,39 (Hora)
Operador Auxiliar: $1.312.961,90 (Mes) | $50.498 (Jornada) | $6.312,32 (Hora)
Operador Int. y Anexos: $1.235.047,32 (Mes) | $49.401,89 (Jornada) | $6.422,25 (Hora)
Cuánto gana un playero: adicionales que incrementan el bolsillo
Es importante recordar que sobre estos montos básicos se deben sumar los conceptos adicionales que establece el convenio:
-
Asistencia (Presentismo): Un 8% extra sobre el básico para quienes tengan asistencia perfecta.
Manejo de Fondos: Un 8% adicional para playeros y encargados que manipulen dinero en efectivo.
Antigüedad: Se suma un 1% del básico por cada año de servicio en la empresa.
El futuro de los salarios del sector dependerá de la mesa de negociación que se reabrirá a mediados de abril, en un contexto donde el gremio busca sostener el poder adquisitivo frente al costo de vida actual.