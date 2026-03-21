Cuánto cobra un playero de YPF, Shell y Axion en abril

Aumento de Combustible - estación de servicio (16).jpeg El sueldo básico en las estaciones de servicio será de $1.350.389,10 a partir de abril Foto: Axel Lloret /Diario UNO

¿Cuánto gana un playero de estación de servicio en abril?

El acuerdo, sellado el pasado 5 de marzo entre el sindicato SOESGyPE (Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas y Lavaderos) y la cámara empresarial AES, cerró el ciclo paritario anual con un incremento total del 8% desglosado de la siguiente manera:

4% aplicado a los haberes de febrero.

4% aplicado a los haberes de marzo (a cobrar en abril).

Un punto destacado de la negociación fue el compromiso de las petroleras de abonar los aumentos independientemente de la homologación oficial. Esta cláusula busca evitar los retrasos sufridos en 2024 y 2025, cuando las demoras en el Boletín Oficial impedían que las subas fueran obligatorias para las compañías. Las partes ya agendaron una nueva reunión para después del 15 de abril para iniciar el ciclo 2026-2027.