Masters 1000 de Shanghai: media docena de tenistas argentinos en la segunda ronda

El menor de los hermanos Cerúndolo, que venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y que ocupa el puesto número 55 del ranking ATP, consiguió un sólido triunfo sobre el colombiano Nicolás Mejía, a quien derrotó por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 22 minutos de juego.

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El otro argentino que ganó en sets corridos fue Tirante, quien se convirtió en un jugador muy sólido en ese tipo de torneos, alcanzando incluso los cuartos de final en Cincinnati. En esta ocasión, se impuso por 6-4 y 6-2 sobre el serbio Hamad Medjedovic. El rival tanto de Cerúndolo como de Tirante en la segunda ronda será español, ya que el primero de ellos se medirá con Carlos Alcaraz (2) y el segundo con Rafael Jódar (12).