Masters 1000 de Shanghai: Francisco Cerúndolo está en tercera ronda y Novak Djokovic quedó eliminado

La actividad para los argentinos en el octavo Masters 1000 de la temporada continuará este sábado con los partidos de Tomás Etcheverry (28), Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, quienes tendrán como respectivos rivales al checo Dalibor Svrcina, el canadiense Félix Auger-Aliassime (4), los españoles Rafael Jódar (12) y Carlos Alcaraz (2) y el monegasco Valentin Vacherot (17). Televisa ESPN y Disney Plus.

Hurkacz dio el golpe y eliminó a Djokovic

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el polaco Hubert Hurkacz, quien superó en sets corridos a la leyenda serbia Novak Djokovic (10), quien venía de ganar su título número 102 en el ATP 500 de Beijing.

Hurkacz, que intenta recuperar posiciones en el ranking luego de estar durante gran parte del 2025 y principios del 2026 alejado del circuito por una lesión, se impuso por 6-4 y 6-4, tras casi una hora y media de juego.