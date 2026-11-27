El buque había sido construido en Estados Unidos en 1944 y había servido durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después pasó a manos de Filipinas, que decidió utilizarlo como puesto militar permanente en ese arrecife de las islas Spratly.

La decisión tenía un objetivo estratégico. Trataba de impedir que China consolidara su control sobre la zona y mantener una presencia filipina en un punto que Manila considera parte de sus derechos marítimos.

Desde entonces, el barco funciona como una pequeña base militar. En su interior permanece un grupo reducido de marines filipinos, que depende de misiones periódicas para recibir alimentos, agua, combustible y otros suministros.

Por qué China quiere controlar ese arrecife

El Sierra Madre está situado en Second Thomas Shoal, un arrecife de las islas Spratly, a unos 190 kilómetros de la isla filipina de Palawan.

La zona tiene un enorme valor estratégico porque se encuentra en el mar de China Meridional, una de las principales rutas comerciales marítimas del mundo. Además, sus aguas tienen importancia por sus recursos pesqueros y potencial energético.

China reclama prácticamente todo el mar de China Meridional, mientras que Filipinas sostiene que el arrecife está dentro de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas.

En 2016, un tribunal arbitral internacional falló a favor de Filipinas en aspectos centrales de la disputa marítima y determinó que las reclamaciones chinas sobre derechos históricos que excedieran los límites establecidos por la Convención del Derecho del Mar no tenían fundamento jurídico. Sin embargo, el tribunal no resolvió la soberanía territorial sobre las islas Spratly.

Con el paso de los años, el barco se deterioró considerablemente. El agua salada, las tormentas y la falta de mantenimiento fueron dañando su estructura, mientras los militares filipinos continuaban viviendo a bordo.

Pero mantener el puesto no resulta sencillo. Para abastecerlo, Filipinas organiza operaciones marítimas que en varias ocasiones fueron interceptadas por barcos de la guardia costera china.