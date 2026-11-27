En medio del mar de China Meridional hay un barco oxidado de la Segunda Guerra Mundial que lleva más de 25 años varado sobre un arrecife. No está allí por accidente. Filipinas decidió encallarlo deliberadamente para mantener su presencia en una zona disputada con China.
Se llama BRP Sierra Madre y, aunque está prácticamente convertido en una estructura deteriorada, sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la disputa territorial entre ambos países.
El barco que Filipinas decidió dejar en medio del mar
La historia comenzó el 9 de mayo de 1999, cuando la Armada filipina hizo encallar el Sierra Madre en el arrecife Second Thomas Shoal, conocido por Manila como Ayungin y por Pekín como Ren'ai.
El buque había sido construido en Estados Unidos en 1944 y había servido durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después pasó a manos de Filipinas, que decidió utilizarlo como puesto militar permanente en ese arrecife de las islas Spratly.
La decisión tenía un objetivo estratégico. Trataba de impedir que China consolidara su control sobre la zona y mantener una presencia filipina en un punto que Manila considera parte de sus derechos marítimos.
Desde entonces, el barco funciona como una pequeña base militar. En su interior permanece un grupo reducido de marines filipinos, que depende de misiones periódicas para recibir alimentos, agua, combustible y otros suministros.
Por qué China quiere controlar ese arrecife
El Sierra Madre está situado en Second Thomas Shoal, un arrecife de las islas Spratly, a unos 190 kilómetros de la isla filipina de Palawan.
La zona tiene un enorme valor estratégico porque se encuentra en el mar de China Meridional, una de las principales rutas comerciales marítimas del mundo. Además, sus aguas tienen importancia por sus recursos pesqueros y potencial energético.
China reclama prácticamente todo el mar de China Meridional, mientras que Filipinas sostiene que el arrecife está dentro de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas.
En 2016, un tribunal arbitral internacional falló a favor de Filipinas en aspectos centrales de la disputa marítima y determinó que las reclamaciones chinas sobre derechos históricos que excedieran los límites establecidos por la Convención del Derecho del Mar no tenían fundamento jurídico. Sin embargo, el tribunal no resolvió la soberanía territorial sobre las islas Spratly.
Con el paso de los años, el barco se deterioró considerablemente. El agua salada, las tormentas y la falta de mantenimiento fueron dañando su estructura, mientras los militares filipinos continuaban viviendo a bordo.
Pero mantener el puesto no resulta sencillo. Para abastecerlo, Filipinas organiza operaciones marítimas que en varias ocasiones fueron interceptadas por barcos de la guardia costera china.
En pocas palabras
- Barco oxidado: Un buque de la Segunda Guerra Mundial encalló deliberadamente Filipinas para evitar avance China.
- Disputa estratégica: El buque, BRP Sierra Madre, es un puesto militar clave en el arrecife Second Thomas Shoal, vital por rutas comerciales y recursos.
- Tensión marítima: A pesar de fallos internacionales, China reclama la zona, mientras Filipinas mantiene su presencia con dificultades logísticas.