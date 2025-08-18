Desde la organización informaron que se repartieron 9.193.540 dólares; además, los tenistas sumaron puntos en su ranking:

Semifinales: 400 puntos - 332.160 dólares.

Cuartos de final: 200 puntos - 189.075 dólares.

Ronda de 16: 100 puntos - 103.225 dólares.

Ronda de 32: 50 puntos - 60.400 dólares.

Ronda de 64: 30 puntos - 35.260 dólares.

Ronda de 96: 10 puntos - 23.760 dólares.

Estadísticas Alcaraz - Sinner La lucha entre los tenistas está al rojo vivo.

La millonada que ganó Carlos Alcaraz al coronarse en el Masters 1.000 de Cincinnati

En cuanto a los finalistas, los montos son muy superiores. Jannik Sinner llegó a la final sin perder ni un sets, sin embargo, el malestar físico lo obligó a retirarse a los 23 minutos de competencia; así que al consagrarse en el segundo puesto ganó 597.890 dólares.

Por su lado, Carlos Alcaraz ganó 1.124.380 dólares, lo que le permitió acumular más de 48 millones de dólares en ganancias exclusivamente de competencias; es decir, sin contar contratos de patrocinio. Además, sumó 1000 puntos para su ranking personal.

Esta final, deslucida por lo que podría haber sido, significó que la racha de 26 victorias de Sinner sobre pista rápida llegara a su fin; por otro lado, la lucha por el puesto número 1 está más vigente que nunca.