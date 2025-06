Carlos Alcaraz en Roland Garros: un gesto de fair play aplaudido en el mundo del tenis

Cuando el murciano sacaba con 30-30 en el primer juego del segundo set, decidió subir a la red para terminar la jugada mientras que Shelton cruzó la pelota y Alcaraz se estiró para llegar a impactarla.

Lo hizo bien, la pelota cayo lentamente del otro lado convirtiéndose en punto para el tenista español transformándose en el 40-30, sin embargo, el jugador tomó la iniciativa y habló con el árbitro del encuentro. En su pedido, informó que había soltado la raqueta, realizando así un así, una acción ilegal.

De esta manera el marcador se puso en ventaja para el rival, pero Carlos Alcaraz sumó "varios puntos" en las redes sociales con una imagen que dio vuelta al mundo.

Embed Carlos Alcaraz est une bénédiction pour le tennis



Il a lui même dit à l'arbitre qu'il avait lâché la raquette avant qu'elle ne touche la balle



Point pour Shelton



pic.twitter.com/26l1eL7M4g — TennisTemple (@tennistemple) June 1, 2025

Es así que en las redes sociales los mensajes destacan la decisión del tenista español ya que de manera desinteresada informó qué había sucedido realmente, por el honor y el bien del tenis.

Carlos Alcaraz - Ben Sheldon.jpeg Los tenistas tienen buena relación.

La voz de los protagonistas

Una vez finalizado el encuentro correspondiente a cuartos de final de Roland Garros Ben Shelton se refirió a la situación: "Yo lo primero que pensé es que era punto de él y que se la había escapado la raqueta después. Quizá se vio en cámara lenta, pero yo no me di cuenta".

El estadounidense agregó: "Me ha sorprendido que me diera la jugada aunque es cierto que tenemos una gran relación y que Carlos tiene mucha deportividad. En Montreal, Bublik me hizo un golpe parecido".

Por su lado, el ganador de cuatro Grand Slams declaró: "Me hubiera sentido culpable si no hubiera dicho nada. Era ilegal y creo que hay que mostrar valores. Personalmente siempre quiero que los partidos sean justos, a mí me hubiera gustado también que lo hubieran hecho si hubiera sido al contrario".

Embed Los valores deportivos de @carlosalcaraz y un gesto de juego limpio del que todo el mundo habla.



"Me habría sentido culpable si no hubiera dicho nada" pic.twitter.com/w0cI9kq9H7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 2, 2025

"Sé que era un momento difícil, un 30 iguales, que acabó siendo bola de break en contra, pero el deporte también es esto, el fair play", analizó el tenista español.