Jannik Sinner vs. Auger-Aliassime por la final del Masters 1000 de París: cuándo se juega y dónde verlo

Zverev pidió atención médica en el inicio del segundo set, pero no logró revertir su falta de reacción. Es que venía de un juego agotador ante Daniil Medvedev.

El italiano jugará su trigésima segunda final de carrera -donde buscará su título número 23 y el quinto de Masters 1000.

Sinner podría ser número uno del mundo

Si Sinner gana en París, superará a Carlos Alcaraz en el ranking en la actualización del lunes. Su rival será el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien venció a Bublik por 7-6(3) y 6-4 en la primera semifinal. El historial entre ambos marca un 2-2, con el antecedente más reciente en el US Open, donde Sinner ganó en cuatro sets.

El número 10 del mundo mostró solidez en los momentos decisivos y cerró el partido en 1 hora y 36 minutos para avanzar a su segunda final de Masters 1000, tras Madrid 2024.

Así Auger-Aliassime podría asegurar su boleto a las ATP Finals si conquista el título en París. Si no lo logra, deberá jugar su última carta la próxima semana en Metz.

El canadiense, pelea su puesto al torneo frente al italiano Lorenzo Mussetti, que al ya haber quedado eliminado, no tiene chances de seguir sumando puntos, por lo que la ventaja en el tramo final, está de su lado.

Cuándo juegan Jannik Sinner y Auger-Aliassime por la final del Masters 1000 de París

En busca del quinto título del año, tras consagrarse en Viena, Pekín, Wimbledon y el Abierto de Australia, Sinner se enfrentará este domingo a las 11 ante Auger-Aliassime. La definición podrá verse en vivo por ESPN2 y Disney+ Premium.