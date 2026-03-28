Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras quedarse con el Miami Open 2026 y el "Sunshine Double"

La número uno del tenis, Aryna Sabalenka se quedó este sábado con el Miami Open 2026. La bielorrusa le ganó por 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Grauff y logró un doble premio, ya que ganó el "Sunshine Double"
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka le ganó a la estadounidense Coco Grauff y se quedó con el Miami Open 2026
La número uno del tenis, Aryna Sabalenka se quedó este sábado con el Miami Open 2026. La bielorrusa le ganó por 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Grauff y logró un doble premio, ya que ganó el "Sunshine Double"
Sabalenka venía de ganarle en la anterior instancia a la kazaja Elena Rybakina en dos sets, mientras que Grauff le había ganado a la checa Karolina Muchova en dos mangas.
En el Hard Rock stadium, la bielorrusa fue visitante ante la estadounidense que contó con el acompañamiento de su país en su tierra. Así y todo, Sabalenka empezó ganando los primeros dos games pero, en los siguientes tres, Gauff se adelantó 3-2.
Sin embargo, Sabalenka consiguió un doble quiebre antes de cerrar el primer set, el cual se lo llevó por 6-2 de manera dominante.
Tras una segunda manga pareja en la que se impuso la estadounidense por 6-4 quebrando el servicio de la europea, Sabalenka mostró toda su jerarquía en el tercer y definitivo set.
De entrada, la bielorrusa quebró el servicio de Gauff, mantuvo el propio en dos games consecutivos para ponerse 5-3 arriba y luego selló la victoria con su cuarto break del partido cuando la estadounidense envió un revés fuera.
La bielorrusa consiguió el "Sunshine Double", un hito histórico que se le da a aquellos tenistas que han podido conquistar el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami de manera consecutiva.
En este hito, Sabalenka se suma a la polaca Iga Swiatek, a su compatriota Victoria Azarenka, a la belga Kim Clijsters y a la alemana Steffi Graf.
Sabalenka se aseguró además un premio de 1.151.380 dólares.