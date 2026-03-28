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Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras quedarse con el Miami Open 2026 y el "Sunshine Double"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka le ganó a la estadounidense Coco Grauff y se quedó con el Miami Open 2026

Por UNO
Aryna Sabalenka se quedó con el Miami Open 2026.

Aryna Sabalenka se quedó con el Miami Open 2026.

La número uno del tenis, Aryna Sabalenka se quedó este sábado con el Miami Open 2026. La bielorrusa le ganó por 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Grauff y logró un doble premio, ya que ganó el "Sunshine Double"

Sabalenka venía de ganarle en la anterior instancia a la kazaja Elena Rybakina en dos sets, mientras que Grauff le había ganado a la checa Karolina Muchova en dos mangas.

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Sabalenka es la n&uacute;mero uno del mundo.

Sabalenka es la número uno del mundo.

En el Hard Rock stadium, la bielorrusa fue visitante ante la estadounidense que contó con el acompañamiento de su país en su tierra. Así y todo, Sabalenka empezó ganando los primeros dos games pero, en los siguientes tres, Gauff se adelantó 3-2.

Sin embargo, Sabalenka consiguió un doble quiebre antes de cerrar el primer set, el cual se lo llevó por 6-2 de manera dominante.

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Tras una segunda manga pareja en la que se impuso la estadounidense por 6-4 quebrando el servicio de la europea, Sabalenka mostró toda su jerarquía en el tercer y definitivo set.

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Sabalenka mostró toda su jerarquía en Miami.

De entrada, la bielorrusa quebró el servicio de Gauff, mantuvo el propio en ‌dos games consecutivos para ponerse 5-3 arriba y luego selló la victoria con su cuarto break del partido cuando la estadounidense envió un revés fuera.

Cuánto dinero ganó Sabalenka tras ganar el Miami Open 2026

La bielorrusa consiguió el "Sunshine Double", un hito histórico que se le da a aquellos tenistas que han podido conquistar el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami de manera consecutiva.

En este hito, Sabalenka se suma a la polaca Iga Swiatek, a su compatriota Victoria Azarenka, a la belga Kim Clijsters y a la alemana Steffi Graf.

Sabalenka se aseguró además un premio de 1.151.380 dólares.

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