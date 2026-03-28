Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras quedarse con el Miami Open 2026 y el "Sunshine Double"

Sin embargo, Sabalenka consiguió un doble quiebre antes de cerrar el primer set, el cual se lo llevó por 6-2 de manera dominante.

Embed

Tras una segunda manga pareja en la que se impuso la estadounidense por 6-4 quebrando el servicio de la europea, Sabalenka mostró toda su jerarquía en el tercer y definitivo set.

sabalenka2 Sabalenka mostró toda su jerarquía en Miami.

De entrada, la bielorrusa quebró el servicio de Gauff, mantuvo el propio en ‌dos games consecutivos para ponerse 5-3 arriba y luego selló la victoria con su cuarto break del partido cuando la estadounidense envió un revés fuera.

Cuánto dinero ganó Sabalenka tras ganar el Miami Open 2026

La bielorrusa consiguió el "Sunshine Double", un hito histórico que se le da a aquellos tenistas que han podido conquistar el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami de manera consecutiva.

En este hito, Sabalenka se suma a la polaca Iga Swiatek, a su compatriota Victoria Azarenka, a la belga Kim Clijsters y a la alemana Steffi Graf.

Sabalenka se aseguró además un premio de 1.151.380 dólares.