Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés tienen todo listo para disputar el Seven de Hong Kong, primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Luco González, de Los Pumas 7s.

Luco González, de Los Pumas 7s.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés tienen todo listo para disputar el Seven de Hong Kong, primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.

Con grupos y fixtures confirmados, sólo restaba conocer los planteles argentinos, los cuales presentan novedades en ambos seleccionados cuyos partidos se podrán ver por Fox Sports y Disney Plus.

55078268526_679bceb39a_k

El SVNS World Championship contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los 8 del SVNS Series y los 4 que clasificaron del SVNS 2), y consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las etapas de Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

En la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

55078268241_f07d241cb3_k

Los Pumas 7s con regresos importantes para el Seven de Hong Kong

De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, recuperados de sus respectivas lesiones en el pie y el hombro derecho sufridas en los torneos de Perth y Singapur.

Los convocados

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • DE HARO, Pedro
  • DUBUC, Sebastián
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MARE, Santiago
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo
  • PELLANDINI, Joaquín
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino
55078268501_d5229c9dab_k

“Se vienen las tres últimas etapas del Circuito, con esta novedad de hacer este SVNS World Championship, con más equipos y jugando el año en estos últimos tres torneos. La verdad que, por un lado, es un lindo desafío, pero lo que buscábamos en la temporada era crecer, más allá de este torneo, pensando en el 2028 e ir identificando cómo podemos mejorar para llegar de la mejor manera a estos tres últimos torneos”, explicó el head coach Santiago Gómez Cora.

“Es un gran desafío, pero no se termina ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir creciendo como equipo” (Santiago Gómez Cora) “Es un gran desafío, pero no se termina ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir creciendo como equipo” (Santiago Gómez Cora)

El Seven de Hong Kong para Los Pumas 7s

Los grupos

  • Grupo A: Sudáfrica, Argentina, España y Uruguay
  • Grupo B: Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania
  • Grupo C: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia

El fixture de Los Pumas 7s

  • Vs España, 00:16 hs (viernes 17 de abril)
  • Vs Uruguay, 03:23 hs (viernes 17 de abril)
  • Vs Sudáfrica, 23:39 hs (viernes 17 de abril)

Las Yaguaretés también van a Hong Kong

Las dirigidas por el salteño Nahuel García recuperaron a Josefina Padellaro tras un esguince de tobillo y mantienen dentro de las convocadas la misionera Ruth Velázquez, su reemplazante en San Pablo.

55153738358_f4192809e7_k

Las convocadas

  • BRÍGIDO, Virginia
  • DELGADO, Candela
  • DÍAZ, Malena
  • ESCALANTE, Cristal
  • GONZÁLEZ, Sofía
  • IACARUSO, Francesca
  • LECUONA, Milagros
  • MEDINA, Azul
  • PADELLARO, Josefina
  • PEDROZO, Paula
  • REDING, Antonella
  • RODICH, Talía
  • TALADRID, María
  • VELÁZQUEZ, Ruth

“Luego de terminar las tres etapas del SVNS 2, habiendo cumplido con creces el objetivo de clasificar primeros y ser el mejor equipo de la serie, nos estamos preparando para el mayor desafío que puede tener el rugby de seven a nivel mundial, que es jugar el SVNS World Championship. Va a ser una gran experiencia para Argentina, primera vez en este contexto y en este lugar con nuestro seleccionado nacional”, contó García.

“Hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino” (Nahuel García) “Hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino” (Nahuel García)

El Seven de Hong Kong para Las Yaguaretés

Los grupos

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Fiji, Japón y Brasil
  • Grupo B: Australia, Canadá, Gran Bretaña y Sudáfrica
  • Grupo C: Estados Unidos, Francia, Argentina y España

El fixture de Las Yaguaretés

  • Vs Francia, 23:30 hs (jueves 16 de abril)
  • Vs Estados Unidos, 02:57 hs (viernes 17 de abril)
  • Vs España, 22:30 hs (viernes 17 de abril)

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas