Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés tienen todo listo para disputar el Seven de Hong Kong, primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés tienen todo listo para disputar el Seven de Hong Kong, primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés tienen todo listo para disputar el Seven de Hong Kong, primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.
Con grupos y fixtures confirmados, sólo restaba conocer los planteles argentinos, los cuales presentan novedades en ambos seleccionados cuyos partidos se podrán ver por Fox Sports y Disney Plus.
El SVNS World Championship contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los 8 del SVNS Series y los 4 que clasificaron del SVNS 2), y consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las etapas de Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).
En la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.
De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, recuperados de sus respectivas lesiones en el pie y el hombro derecho sufridas en los torneos de Perth y Singapur.
Los convocados
“Se vienen las tres últimas etapas del Circuito, con esta novedad de hacer este SVNS World Championship, con más equipos y jugando el año en estos últimos tres torneos. La verdad que, por un lado, es un lindo desafío, pero lo que buscábamos en la temporada era crecer, más allá de este torneo, pensando en el 2028 e ir identificando cómo podemos mejorar para llegar de la mejor manera a estos tres últimos torneos”, explicó el head coach Santiago Gómez Cora.
Los grupos
El fixture de Los Pumas 7s
Las dirigidas por el salteño Nahuel García recuperaron a Josefina Padellaro tras un esguince de tobillo y mantienen dentro de las convocadas la misionera Ruth Velázquez, su reemplazante en San Pablo.
Las convocadas
“Luego de terminar las tres etapas del SVNS 2, habiendo cumplido con creces el objetivo de clasificar primeros y ser el mejor equipo de la serie, nos estamos preparando para el mayor desafío que puede tener el rugby de seven a nivel mundial, que es jugar el SVNS World Championship. Va a ser una gran experiencia para Argentina, primera vez en este contexto y en este lugar con nuestro seleccionado nacional”, contó García.
Los grupos
El fixture de Las Yaguaretés