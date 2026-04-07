Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong: cuándo juegan y dónde verlo

En la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

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Los Pumas 7s con regresos importantes para el Seven de Hong Kong

De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, recuperados de sus respectivas lesiones en el pie y el hombro derecho sufridas en los torneos de Perth y Singapur.

Los convocados

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

DE HARO, Pedro

DUBUC, Sebastián

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

PELLANDINI, Joaquín

PÉREZ PARDO, Gregorio

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

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“Se vienen las tres últimas etapas del Circuito, con esta novedad de hacer este SVNS World Championship, con más equipos y jugando el año en estos últimos tres torneos. La verdad que, por un lado, es un lindo desafío, pero lo que buscábamos en la temporada era crecer, más allá de este torneo, pensando en el 2028 e ir identificando cómo podemos mejorar para llegar de la mejor manera a estos tres últimos torneos”, explicó el head coach Santiago Gómez Cora.

“Es un gran desafío, pero no se termina ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir creciendo como equipo” (Santiago Gómez Cora) “Es un gran desafío, pero no se termina ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir creciendo como equipo” (Santiago Gómez Cora)

El Seven de Hong Kong para Los Pumas 7s

Los grupos

Grupo A: Sudáfrica, Argentina, España y Uruguay

Grupo B: Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania

Grupo C: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia

El fixture de Los Pumas 7s

Vs España, 00:16 hs (viernes 17 de abril)

Vs Uruguay, 03:23 hs (viernes 17 de abril)

Vs Sudáfrica, 23:39 hs (viernes 17 de abril)

Las Yaguaretés también van a Hong Kong

Las dirigidas por el salteño Nahuel García recuperaron a Josefina Padellaro tras un esguince de tobillo y mantienen dentro de las convocadas la misionera Ruth Velázquez, su reemplazante en San Pablo.

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Las convocadas

BRÍGIDO, Virginia

DELGADO, Candela

DÍAZ, Malena

ESCALANTE, Cristal

GONZÁLEZ, Sofía

IACARUSO, Francesca

LECUONA, Milagros

MEDINA, Azul

PADELLARO, Josefina

PEDROZO, Paula

REDING, Antonella

RODICH, Talía

TALADRID, María

VELÁZQUEZ, Ruth

“Luego de terminar las tres etapas del SVNS 2, habiendo cumplido con creces el objetivo de clasificar primeros y ser el mejor equipo de la serie, nos estamos preparando para el mayor desafío que puede tener el rugby de seven a nivel mundial, que es jugar el SVNS World Championship. Va a ser una gran experiencia para Argentina, primera vez en este contexto y en este lugar con nuestro seleccionado nacional”, contó García.

“Hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino” (Nahuel García) “Hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino” (Nahuel García)

El Seven de Hong Kong para Las Yaguaretés

Los grupos

Grupo A: Nueva Zelanda, Fiji, Japón y Brasil

Grupo B: Australia, Canadá, Gran Bretaña y Sudáfrica

Grupo C: Estados Unidos, Francia, Argentina y España

El fixture de Las Yaguaretés