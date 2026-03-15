Los Pumas 7s fueron terceros en Nueva York antes de los tres torneos que definirán el Circuito Mundial

En esa instancia, y para cerrar su gira por Norteamérica que se inició la semana pasada en Vancouver, Los Pumas 7s ganaron 26 a 10 con tries de Moneta, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Pedro de Haro quien agregó 3 conversiones.

Con la medalla de bronce, el seleccionado nacional alcanzó las 54 preseas ganadas en el historial del Circuito Mundial: 24 de bronce, 18 de plata y 12 de oro.

Lo que viene para Los Pumas 7s

En Nueva York finalizó la temporada regular del Circuito que organiza World Rugby (SVNS Series) para que todas las miradas se enfoquen en lo que será el World Championship, el cual estará dividido en tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).