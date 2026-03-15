Los Pumas 7s fueron terceros en Nueva York antes de los tres torneos que definirán el Circuito Mundial

Los Pumas 7s terminaron terceros en el Seven de Nueva York, sexta y última etapa de la fase regular del Circuito Mundial y ahora afrontarán las tres etapas decisivas que se jugarán en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.
Los Pumas 7s terminaron terceros en Nueva York, última etapa de la fase regular del Circuito Mundial y afrontarán los tres torneos decisivos en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.
Los Pumas 7s terminaron terceros en el Seven de Nueva York, sexta y última etapa de la fase regular del Circuito Mundial y ahora afrontarán las tres etapas decisivas que se jugarán en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.
Tras superar la fase de grupos con victorias ante Fiji (31-12) y España (27-26) y una derrota ante Gran Bretaña (19-14) el seleccionado nacional disputó una de las semifinales en Nueva Jersey y perdió con Sudáfrica 14 a 5.
El try de Marcos Moneta, quien llegó a los 900 puntos en el Circuito, no le alcanzó al seleccionado nacional que debió conformarse con jugar por el tercer puesto contra Australia.
En esa instancia, y para cerrar su gira por Norteamérica que se inició la semana pasada en Vancouver, Los Pumas 7s ganaron 26 a 10 con tries de Moneta, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Pedro de Haro quien agregó 3 conversiones.
Con la medalla de bronce, el seleccionado nacional alcanzó las 54 preseas ganadas en el historial del Circuito Mundial: 24 de bronce, 18 de plata y 12 de oro.
En Nueva York finalizó la temporada regular del Circuito que organiza World Rugby (SVNS Series) para que todas las miradas se enfoquen en lo que será el World Championship, el cual estará dividido en tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).