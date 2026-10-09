¿Y Mendoza?: Las Leonas y Los Leones confirmaron la localía para el inicio de la Pro League 2026/27

Con sede confirmada, la Pro League vuelve a Argentina para vivir una fiesta del hockey. El cronograma de partidos será anunciado próximamente por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

La Pro League 2026/27

La FIH Pro League es el torneo anual más prestigioso del hockey mundial. Las mejores selecciones del mundo se enfrentan a lo largo de todo el año en diferentes ciudades con el objetivo de que todos los fans del hockey puedan ver a sus seleccionados de cerca.

Las campeonas del mundo jugarán en Córdoba.

A lo largo de la temporada se disputan un total de 144 partidos donde los puntos se van sumando en una tabla general. Quien termina la temporada con más puntos se corona campeón.

El camino de Las Leonas en la Pro League 2026-27

Las Leonas ya tienen definido su camino para la temporada 2026-27 con un calendario estructurado en tres etapas. La travesía del seleccionado argentino femenino comenzará jugando como local: la primera ventana se disputará en el país del 8 al 13 de diciembre de 2026 frente a China y Gran Bretaña, para luego reencontrarse con su público del 9 al 14 de febrero de 2027 midiéndose ante India y Alemania en una sede aún por confirmar. El tramo final de la competencia se definirá en territorio europeo durante la segunda quincena de junio de 2027, donde afrontarán gira por Bélgica y Países Bajos para enfrentarse con los conjuntos locales y encontrarse con Australia y España.

El camino de Los Leones en la Pro League 2026-27

El debut tendrá lugar en casa durante la primera ventana del certamen, a disputarse en Argentina del 8 al 13 de diciembre de 2026 frente a Gran Bretaña y Francia en Córdoba. Posteriormente, el equipo saldrá de gira hacia Asia para disputar la serie programada en India entre el 13 y el 28 de febrero de 2027. El tramo final de la temporada se jugará en junio de 2027 durante el cierre europeo, donde afrontará compromisos divididos entre Bélgica y Países Bajos del 12 al 27 de junio para enfrentarse ante Bélgica, Australia, Gran Bretaña, India, España y los Países Bajos.

Los Leones también subieron al podio en el Mundial de Hockey.

Equipos participantes, sedes y fechas