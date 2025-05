Camino a Los Ángeles 2028

El atleta británico Kurst Adams Rozantals es piragüista - un deporte acuático que corresponde a una modalidad del kayak donde el atleta rema con una pala de doble hoja - desde cuando lo descubrió hace unos años cuando daba clases de buceo. Los buenos resultados no tardaron en llegar ya que en 2023 fue subcampeón del mundo sub 23 en C1 y en 2024 logró la medalla de bronce en el Europeo.

Fue así que la Federación Británica lo incluyó en el Programa World Class de canoa slalom y kayac cross para apostar al futuro de un atleta que vive un gran presente y con proyección a los Juegos Olímpicos a realizarse en Los Ángeles en 2028.

Sin embargo, en abril dejó de recibir las 16 mil libras (19 mil euros) de parte de la Federación; el atleta considera que es porque en su Instagram promueve que quienes interactúan con él visiten la plataforma de contenidos para adultos para comprar su contenido. De esta manera, podría financiar todo lo necesario para llegar a los Juegos Olímpicos.

Hoy en día, ha recaudado alrededor de 120 mil euros gracias a su contenido en la plataforma donde ha publicado 39 videos y más de 100 fotos.

Kurts Adams Rozentals.jpg El atleta seguirá participando en la plataforma.

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara tuvo que bajar el precio de sus fotos en Only Fans: "Arrancó a 50 dólares, hoy están a..."

Juegos Olímpicos: polémica por el atleta que hará todo lo necesario para estar en Los Ángeles 2028

Kurst Adams Rozantals explicó sus razones a BBC Sport: "He estado publicando videos (en Instagram) que están hechos conscientemente para ser atrevidos con el fin de impulsar las interacciones en mi 'página de contenido picante' para financiar mi sueño de ir a los Juegos Olímpicos".

También se refirió a por qué no llega a fin de mes con los 19 mil euros que recibe del Programa: "No sé cuánto necesitas, pero ciertamente no llega con 16.000 libras [19.000 euros] cuando tienes que cubrir el alquiler, el viaje, la comida. La mayoría de los deportistas que entrenan a tiempo completo viven en Londres".

Muchos tienen suerte de contar con el apoyo de sus padres; yo no. Muchos tienen suerte de contar con el apoyo de sus padres; yo no.

"Nunca pude mudarme a Londres por problemas económicos, así que siempre viajaba desde East Midlands, donde vivo, hasta Londres, ida y vuelta, ida y vuelta", manifestó el atleta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kurts Adams Rozentals (@kurtsadams)

El atleta debe elegir entre el Programa o continuar en la plataforma

Al parecer, el deportista ya tomó una decisión: "He vivido muchos años al límite, con mi madre trabajando 90 horas a la semana. Quería encontrar una manera en la que mi madre pueda disfrutar de su vida y yo pueda darlo todo en este deporte, porque cuando estás pensando en cómo pagar el alquiler este mes y estás en la línea de salida, eso no es muy bueno para tu rendimiento", manifestó el británico.

El atleta recibió la noticia de la suspensión del subsidio hace un mes: "Me quedé paralizado y no podía creer las palabras que escuchaba, porque esto es en lo que pongo mi vida, esto es todo lo que hago".

Quiero ser un deportista profesional persiguiendo mi sueño olímpico. Quiero ser un deportista profesional persiguiendo mi sueño olímpico.