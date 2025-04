Wanda Nara tuvo que bajar el precio de sus fotos en Only Fans: "Arrancó a 50 dólares, hoy están a..."

Lejos de amedrentarse, Wanda Nara redobló la apuesta anticipándose al posible cierre de su cuenta de Instagram debutando en la plataforma Only Fans. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en Only Fans. Yo nunca me caigo, tomo envión”, escribió picantísima en su debut.

wanda only fans.avif Wanda Nara tuvo que bajar el precio de sus fotos en Only Fans: "El viernes estaba a 50 dólares y hoy a...".

Ahora, Yanina Latorre la mandó al frente sobre su debut en la plataforma y contó que la repercusión y rendimiento de su contenido no habría sido el esperado.