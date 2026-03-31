Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron en el Campeonato Mendocino de golf

Se disputó una nueva edición del Campeonato Mendocino de golf, torneo que se realiza desde 1993 y que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario de este deporte en la provincia.
Se disputó una nueva edición del Campeonato Mendocino de golf, un clásico dentro del calendario de este deporte en la provincia.
Se disputó una nueva edición del Campeonato Mendocino de golf, torneo que se realiza desde 1993 y que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario de este deporte en la provincia.
Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron como los campeones 2026, al imponerse luego de 36 hoyos en la modalidad Medal Play en la cancha de Mendoza Norte, con scores de 139 (-1) y 144 (+4), respectivamente.
En segundo lugar del torneo organizado por GB Golf & Travel terminaron Emiliano Benenati y Celeste Cañada, otros dos golfistas acostumbrados a figurar en los primeros puestos.
El resto de las categorías jugaron la clasificación en el Club de Campo Mendoza y La Vacherie y los 12 mejores gross de cada una definieron el torneo en Mendoza Norte, excepto los Senior, que disputaron los 36 hoyos en el club de Lunlunta.
Primera Caballeros
Primera de Damas
Segunda de Caballeros
Tercera de Caballeros
Cuarta de Caballeros
Segunda de Damas
Senior
Mejor score Neto: Carlos Aluz: 136