Inicio Ovación Polideportivo Golf
Golf

Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron en el Campeonato Mendocino de golf

Se disputó una nueva edición del Campeonato Mendocino de golf, un clásico dentro del calendario de este deporte en la provincia.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los campeones del Mendocino.

Los campeones del Mendocino.

Se disputó una nueva edición del Campeonato Mendocino de golf, torneo que se realiza desde 1993 y que ya se convirtió en un clásico dentro del calendario de este deporte en la provincia.

Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron como los campeones 2026, al imponerse luego de 36 hoyos en la modalidad Medal Play en la cancha de Mendoza Norte, con scores de 139 (-1) y 144 (+4), respectivamente.

golf 2
Los mejores de cada categor&iacute;a definieron el Campeonato Mendocino de golf en Mendoza Norte.

Los mejores de cada categoría definieron el Campeonato Mendocino de golf en Mendoza Norte.

En segundo lugar del torneo organizado por GB Golf & Travel terminaron Emiliano Benenati y Celeste Cañada, otros dos golfistas acostumbrados a figurar en los primeros puestos.

El resto de las categorías jugaron la clasificación en el Club de Campo Mendoza y La Vacherie y los 12 mejores gross de cada una definieron el torneo en Mendoza Norte, excepto los Senior, que disputaron los 36 hoyos en el club de Lunlunta.

golf 3

Resultados del Campeonato Mendocino de golf

Primera Caballeros

  • 1) Nicolás Ramazzi: 139
  • 2) Emiliano Benenati: 142

Primera de Damas

  • 1) Rosario Dalera: 144
  • 2) Celeste Cañada: 148

Segunda de Caballeros

  • 1) Rodrigo Sayavedra: 160
  • 2º) Matías Yanzón: 162

Tercera de Caballeros

  • 1) Diego Videla: 177
  • 2) Manuel Barbeito: 179

Cuarta de Caballeros

  • 1) Bautista Mora: 192
  • 2) Alfredo Spongia: 198

Segunda de Damas

  • 1) Josefina Pimenides: 180
  • 2) Bettina Orfila: 188

Senior

  • 1) Octavio Burgos: 156
  • 2) Pablo Ucha: 171

Mejor score Neto: Carlos Aluz: 136

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas