Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron en el Campeonato Mendocino de golf

Nicolás Ramazzi y Rosario Dalera se consagraron como los campeones 2026, al imponerse luego de 36 hoyos en la modalidad Medal Play en la cancha de Mendoza Norte, con scores de 139 (-1) y 144 (+4), respectivamente.

golf 2 Los mejores de cada categoría definieron el Campeonato Mendocino de golf en Mendoza Norte.

En segundo lugar del torneo organizado por GB Golf & Travel terminaron Emiliano Benenati y Celeste Cañada, otros dos golfistas acostumbrados a figurar en los primeros puestos.