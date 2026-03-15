Los Sauces es una vez más campeón del Torneo Vendimia de polo en el Club de Campo Mendoza

Finalizó en las canchas del Club de Campo Mendoza la disputa del Torneo Vendimia 2026 de polo y el resultado fue el mismo del año pasado ya que Los Sauces retuvo el título.
Finalizó en el Club de Campo Mendoza el Torneo Vendimia 2026 de polo y Los Sauces retuvo el título logrado el año pasado.
Finalizó en las canchas del Club de Campo Mendoza la disputa del Torneo Vendimia 2026 de polo y el resultado fue el mismo del año pasado ya que Los Sauces retuvo el título.
El equipo de los Sánchez llegó desde San Luis para coronarse tras ganarle en la final a New Lands Polo por un ajustado 7 a 5 y alzar una vez más la copa más importante del torneo más tradicional del polo en la región de Cuyo que llegó a 51 ediciones.
El triunfo del conjunto integrado por Juan Carlos, Ezequiel y Milagros Sánchez junto al mendocino Felipe Bernal fue el cierre de lujo para un Torneo Vendimia que reunió durante 4 jornadas a 8 equipos de entre 6 y 8 goles de handicap.
Previamente, Oscar David se llevó la Copa de Plata tras superar a GMO Don Pepe y La Puntila x Xinca en un roll rowing de 9 chukkers ante la baja del buen equipo de La Lupita Polo, que había sido semifinalista.
La entrega de premios coronó un fin de semana del mejor polo en el club de San Francisco del Monte por la Copa Oscar David y que tuvo como MVP a Juan Carlos Sánchez y premio Fair Play a Emiliano Guevara (n) del equipo subcampeón.
Info y fotos: Prensa Polo