Los Sauces es una vez más campeón del Torneo Vendimia de polo en el Club de Campo Mendoza

El equipo de los Sánchez llegó desde San Luis para coronarse tras ganarle en la final a New Lands Polo por un ajustado 7 a 5 y alzar una vez más la copa más importante del torneo más tradicional del polo en la región de Cuyo que llegó a 51 ediciones.

polo 2 El festejo habitual de Los Sauces en el Vendimia de polo. Gentileza Prensa Polo

El triunfo del conjunto integrado por Juan Carlos, Ezequiel y Milagros Sánchez junto al mendocino Felipe Bernal fue el cierre de lujo para un Torneo Vendimia que reunió durante 4 jornadas a 8 equipos de entre 6 y 8 goles de handicap.