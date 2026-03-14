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Los Sauces y New Lands Polo juegan la final del Torneo Vendimia en el Club de Campo

Los Sauces y New Lands Polo jugarán este domingo la gran final del Torneo Vendimia 2026 de polo en el Club de Campo Mendoza.

Por UNO
El mejor polo de la región está en el Club de Campo.

El mejor polo de la región está en el Club de Campo.

Los Sauces y New Lands Polo jugarán este domingo desde las 16.30 la gran final del Torneo Vendimia 2026 de polo que se lleva a cabo en el Club de Campo Mendoza.

Los Sauces, defensor del título, accedió a la definición tras superar en un muy buen partido a La Lupita Polo por 13 a 10 y New Lands lo hizo tras ganarle por un ajustado 7 a 5 a Oscar David.

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Los Sauces es finalista del Vendimia de polo.

Los Sauces es finalista del Vendimia de polo.

Los Sauces con 6 goles de handicap está formado por Juan Carlos, Ezequiel y Milagros Sánchez junto al mendocino Felipe Bernal y para New Lands juegan los Guevara: Juan Martín, Facundo, Emiliano y Julián.

La jornada, con buena presencia de público (la entrada es libre y gratuita), comenzó con la disputa de otros dos partidos en los que La Puntilla x Xinca le ganó por apenas medio gol (6 y 1/2 a 6) a Agroculture y GMO Don Pepe superó a La Martina 9 y 1/2 a 4.

La jornada final en el Torneo Vendimia de polo

La jornada final comenzará desde el mediodía con el duelo entre Agroculture y La Martina y luego, a las 13.30, GMO Don Pepe será rival de La Puntilla x Xinca.

A las 15 será la final de la Copa de Plata en la que Oscar David se medirá con La Lupita Polo y a las 16,30 la definición de la Copa de Oro del Torneo Vendimia 2026 entre Los Sauces y New Lands Polo.

Info y fotos: Prensa Polo.

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