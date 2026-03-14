Los Sauces y New Lands Polo juegan la final del Torneo Vendimia en el Club de Campo

Los Sauces y New Lands Polo jugarán este domingo desde las 16.30 la gran final del Torneo Vendimia 2026 de polo que se lleva a cabo en el Club de Campo Mendoza.
Los Sauces y New Lands Polo jugarán este domingo la gran final del Torneo Vendimia 2026 de polo en el Club de Campo Mendoza.
Los Sauces y New Lands Polo jugarán este domingo desde las 16.30 la gran final del Torneo Vendimia 2026 de polo que se lleva a cabo en el Club de Campo Mendoza.
Los Sauces, defensor del título, accedió a la definición tras superar en un muy buen partido a La Lupita Polo por 13 a 10 y New Lands lo hizo tras ganarle por un ajustado 7 a 5 a Oscar David.
Los Sauces con 6 goles de handicap está formado por Juan Carlos, Ezequiel y Milagros Sánchez junto al mendocino Felipe Bernal y para New Lands juegan los Guevara: Juan Martín, Facundo, Emiliano y Julián.
La jornada, con buena presencia de público (la entrada es libre y gratuita), comenzó con la disputa de otros dos partidos en los que La Puntilla x Xinca le ganó por apenas medio gol (6 y 1/2 a 6) a Agroculture y GMO Don Pepe superó a La Martina 9 y 1/2 a 4.
La jornada final comenzará desde el mediodía con el duelo entre Agroculture y La Martina y luego, a las 13.30, GMO Don Pepe será rival de La Puntilla x Xinca.
A las 15 será la final de la Copa de Plata en la que Oscar David se medirá con La Lupita Polo y a las 16,30 la definición de la Copa de Oro del Torneo Vendimia 2026 entre Los Sauces y New Lands Polo.
Info y fotos: Prensa Polo.