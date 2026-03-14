Los Sauces y New Lands Polo juegan la final del Torneo Vendimia en el Club de Campo

La jornada, con buena presencia de público (la entrada es libre y gratuita), comenzó con la disputa de otros dos partidos en los que La Puntilla x Xinca le ganó por apenas medio gol (6 y 1/2 a 6) a Agroculture y GMO Don Pepe superó a La Martina 9 y 1/2 a 4.

La jornada final en el Torneo Vendimia de polo

La jornada final comenzará desde el mediodía con el duelo entre Agroculture y La Martina y luego, a las 13.30, GMO Don Pepe será rival de La Puntilla x Xinca.

A las 15 será la final de la Copa de Plata en la que Oscar David se medirá con La Lupita Polo y a las 16,30 la definición de la Copa de Oro del Torneo Vendimia 2026 entre Los Sauces y New Lands Polo.

Info y fotos: Prensa Polo.