Las Leoncitas, con goles mendocinos, avanzan en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Las Leoncitas, con cuatro goles de las mendocinas, golearon a Canadá y están prácticamente clasificadas a las semifinales de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Por UNO
Mili Alastra hizo 3 goles ante Canadá.

Mili Alastra hizo 3 goles ante Canadá.

Las Leoncitas, con cuatro goles de las representantes mendocinas, golearon por 6 a 0 a Canadá y están prácticamente clasificadas a las semifinales del torneo femenino de hockey sobre césped de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

La superioridad del conjunto albiceleste quedó evidenciada en el marcador donde la mendocina Milagros Alastra se destacó con 3 goles de córner corto, su comprovinciana Sol Guignet agregó un gol más (el segundo en el torneo) y Pilar Pisthon completó las cifras con un doblete.



Tras ganarle 3 a 0 a Uruguay las dirigidas por Juan Manuel López se mantienen invictas y cerrarán la fase de grupos el próximo viernes a las 19.30 frente al representativo local.

Los Leoncitos, a semifinales

En el certamen masculino de hockey sobre césped Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, jugarán este jueves ante los locales, desde las 19.30, y con la clasificación asegurada a las semifinales.


Los Leoncitos ya están en semifinales.

Los Leoncitos ya están en semifinales.

En el debut el seleccionado nacional se impuso a Brasil 11 a 0, con un gol de Martínez, y luego superó Estados Unidos 8 a 0.

Julieta Benedetti, en las puertas del bronce

En ciclismo, Julieta Benedetti estuvo muy cerca de obtener su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior después de la de plata que ganó en la contrarreloj de ruta.


La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.

La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.

Formando parte de la cuarteta de persecución por equipos femenina Benedetti compitió junto a Abril Garzón, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue y con un tiempo de 4'51"879 cayeron ante México (4' 49" 192) en la definición de la medalla de bronce.

El equipo argentino había sido cuarto en la clasificación (4' 50" 240) y no pudo llegar al podio.

