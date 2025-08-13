Las Leoncitas, con goles mendocinos, avanzan en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Los Leoncitos, a semifinales

En el certamen masculino de hockey sobre césped Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, jugarán este jueves ante los locales, desde las 19.30, y con la clasificación asegurada a las semifinales.

leoncitos 1 Los Leoncitos ya están en semifinales.

En el debut el seleccionado nacional se impuso a Brasil 11 a 0, con un gol de Martínez, y luego superó Estados Unidos 8 a 0.

Julieta Benedetti, en las puertas del bronce

En ciclismo, Julieta Benedetti estuvo muy cerca de obtener su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior después de la de plata que ganó en la contrarreloj de ruta.

Ciclismo Panamericanos Junior La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.

Formando parte de la cuarteta de persecución por equipos femenina Benedetti compitió junto a Abril Garzón, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue y con un tiempo de 4'51"879 cayeron ante México (4' 49" 192) en la definición de la medalla de bronce.

El equipo argentino había sido cuarto en la clasificación (4' 50" 240) y no pudo llegar al podio.