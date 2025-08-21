Los espectadores y el propio Tommy Fleetwood contuvieron el aliento, preparándose para un par. Pero entonces, ocurrió lo impensable: una mosca aterrizó sobre la pelota. Segundos después, la esfera blanca se inclinó sutilmente y cayó al hoyo, asegurando un birdie.

El video del momento, captado por las cámaras de la PGA, se volvió viral, mostrando cómo la mosca, con su ínfimo peso de aproximadamente 12 miligramos, pareció ser el factor decisivo.

Embed - La mosca que ayudó a un golfista con un birdie de miles de dólares

La pregunta que todos se hicieron fue: ¿realmente una mosca pudo causar este desenlace? Expertos en física han señalado que el peso de este insecto, aunque insignificante, podría generar suficiente fuerza para alterar una pelota de golf inestable. Aunque no hay evidencia de que el insecto "empujara" la bola rodándola, su aterrizaje probablemente perturbó el equilibrio precario de la pelota.

Lo cierto es que gracias a este golpe, Tommy Fleetwood escaló posiciones en la tabla, terminando empatado en el cuarto lugar del torneo de golf BMW Championship. Las ganancias totales se acercaron a los 2 millones de dólares, según estimaciones basadas en la estructura de premios del torneo. Y todo, en gran parte, gracias a una mosca.