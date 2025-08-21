La mosca que protagonizó un torneo de golf.

En el mundo del golf, donde la precisión y el control son esenciales, un evento extraordinario durante dejó a todos sorprendidos por lo insólito. Es que una mosca ayudó a uno de los participantes a embocar su pelota en el hoyo y así le hizo ganar aproximadamente 2 millones de dólares en el torneo.

El protagonista de esta historia no fue un golfista estrella ni un golpe magistral, sino una diminuta mosca que, con un simple aterrizaje, alteró el destino de Tommy Fleetwood y le ayudó a embolsarse una suma cercana a los 2 millones de dólares.

La mosca golfista

Durante la ronda final del torneo el BMW Championship 2025, el 17 de agosto pasado, Tommy Fleetwood, golfista inglés de 34 años, enfrentaba un momento crítico en el hoyo 2, un par 4. Su approach había dejado la pelota a milímetros del hoyo, en una posición tan precaria que parecía destinada a quedarse en el borde.

Los espectadores y el propio Tommy Fleetwood contuvieron el aliento, preparándose para un par. Pero entonces, ocurrió lo impensable: una mosca aterrizó sobre la pelota. Segundos después, la esfera blanca se inclinó sutilmente y cayó al hoyo, asegurando un birdie.

El video del momento, captado por las cámaras de la PGA, se volvió viral, mostrando cómo la mosca, con su ínfimo peso de aproximadamente 12 miligramos, pareció ser el factor decisivo.

La pregunta que todos se hicieron fue: ¿realmente una mosca pudo causar este desenlace? Expertos en física han señalado que el peso de este insecto, aunque insignificante, podría generar suficiente fuerza para alterar una pelota de golf inestable. Aunque no hay evidencia de que el insecto "empujara" la bola rodándola, su aterrizaje probablemente perturbó el equilibrio precario de la pelota.

Lo cierto es que gracias a este golpe, Tommy Fleetwood escaló posiciones en la tabla, terminando empatado en el cuarto lugar del torneo de golf BMW Championship. Las ganancias totales se acercaron a los 2 millones de dólares, según estimaciones basadas en la estructura de premios del torneo. Y todo, en gran parte, gracias a una mosca.

