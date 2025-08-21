Con la número 27 en la espalda a los cuatro minutos del partido asistió a Sebastián Driussi para que marque el 1 a 0 frente al equipo mendocino. Su precocidad en la asistencia no es mera casualidad, Gallardo lo seguía ya que en 19 partidos en la Reserva del Millo convirtió 10 goles. Además, participó del segundo gol cuando la pelota le quedó tras un rebote, el juvenil giró, remató, pero el balón rebotó en un defensor; sin embargo, Galoppo pudo empujarla para marcar el 2 a 1.

Dadín llegó a las inferiores de River con 11 años y los especialistas de las categorías formativas resaltan que se trata de un atacante moderno, con potencia física y con una gran disciplina táctica. Fue así que se convirtió en el máximo goleador de la Quinta División con 24 goles.

Marcelo Gallardo decidió llevarlo al Mundial de Clubes como parte de la plantilla, aunque no le dio minutos. Finalmente su momento llegó y su rendimiento no desentonó al punto que salió aplaudido en el Estadio Monumental.

River - Selección argentina Los representantes de River en la Selección argentina campeona del mundo.

La "generación dorada" de River

El prestigioso diario Marca puso en valor que el semillero de River sigue dando sus frutos, es así que manifestaron que la figura de Franco Mastantuono y la de Bautista Dadín viene acompañada por la de Santiago Lencina (tiene 19 años convirtió un doblete frente a Instituto), Ian Subiabre (convirtió en una oportunidad en 17 partidos en Primera División), Juan Cruz Meza (antes de cumplir los 18 ya tenía cinco partidos en la máxima categoría del fútbol argentino) y Lautaro Rivero (con 21 años lleva dos partidos en River).

El Centro Internacional de Estudios del Deporte, conocido mayormente por las iniciales CIES (del Centre International d'Etude du Sport en francés), expresó que River es desde 2005 el club no europeo que más futbolistas ha exportado a las grandes ligas, con 52 jugadores.

Además, Marca también expresó que River tuvo una gran presencia en el Mundial de Qatar ya que habían seis jugadores que tenían pasado en el Millo: Montiel, Pezzella, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Palacios y Julián Álvarez.