Copa Sudamericana

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a los hinchas de la U de Chile por los incidentes

El titular de Independiente, Néstor Grindetti, arribó a la sede de la Conmebol en Paraguay y responnsabilizó a los hinchas de la U de Chile por los incidentes

Néstor Grindetti

Néstor Grindetti, el titular del Rojo, le echó la culpa a los hinchas de la U por los incidentes.

El titular de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, fue contundente. Arribó a la sede de la Conmebol en Paraguay y responsabilizó por completo a los hinchas visitantes de la Universidad de Chile por los incidentes y hicieron que se cancelara el partido por la Copa Sudamericana de este miércoles.

Según supo Noticias Argentinas, el dirigente fue contundente en sus declaraciones a TyC Sports al llegar a Asunción: "Vengo a defender los intereses de Independiente. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por los hinchas chilenos".

U de Chile independiente
Hubo graves incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Independiente culpa a los hinchas de la U de Chile

La defensa del club de Avellaneda ante el Tribunal de Disciplina se centrará en demostrar que la violencia fue iniciada por la parcialidad visitante. La dirigencia sostiene que todo comenzó cuando "los barras chilenos rompieron y tiraron objetos" y que la Conmebol canceló el partido a raíz de "esa violencia generada por barras chilenos".

A su vez, el club se comprometió a identificar a los miembros de su propia barra que reaccionaron y se involucraron en los incidentes posteriores, asegurando que "serán denunciados en la justicia". Con esta estrategia, Independiente busca mitigar las duras sanciones que podría imponer la Conmebol, que ya analiza los informes del escandaloso partido.

