El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a los hinchas de la U de Chile por los incidentes

Según supo Noticias Argentinas, el dirigente fue contundente en sus declaraciones a TyC Sports al llegar a Asunción: "Vengo a defender los intereses de Independiente. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por los hinchas chilenos".

U de Chile independiente Hubo graves incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Independiente culpa a los hinchas de la U de Chile

La defensa del club de Avellaneda ante el Tribunal de Disciplina se centrará en demostrar que la violencia fue iniciada por la parcialidad visitante. La dirigencia sostiene que todo comenzó cuando "los barras chilenos rompieron y tiraron objetos" y que la Conmebol canceló el partido a raíz de "esa violencia generada por barras chilenos".