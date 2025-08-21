El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a los hinchas de la U de Chile por los incidentes

El titular de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, fue contundente. Arribó a la sede de la Conmebol en Paraguay y responsabilizó por completo a los hinchas visitantes de la Universidad de Chile por los incidentes y hicieron que se cancelara el partido por la Copa Sudamericana de este miércoles.
