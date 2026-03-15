Endo Verde ganó el Clásico Vendimia Copa Canal 7 en final electrizante y peleado con The Gun y Code Breaker

Completaron el marcador Tambaqui (Tempestti), a tres cuerpos; y luego figuraron Piccolo Veloce (J. Gómez) y Stuven (G. Quinteros).

Embed - 11VA CARRERA - 2200 METROS - PREMIO: CLÁSICO "VENDIMIA" - COPA "CANAL 7 MENDOZA"

La delegación sanjuanina de la cabelleriza El Rezongón celebró en gran forma el triunfo en el Clásico Vendimia Copa Canal 7, ya que se desquitaron del triunfo de Code Breaker del año pasado, que le sacó varios cuerpos y lo relegó al segundo lugar.

La postergación de la semana pasada, motivada por las fuertes tormentas que afectaron enormemente a la pista de La Catedral de calle Montes de Oca, dejó fuera del programa vendimial al clásico burrero y eso se vio reflejado en la menor concurrencia de público que en otras ediciones. Poco más de tres mil aficionados disfrutaron la hermosa tarde y una excelente programación de carreras.

turf-clasico vendimia-endo verde-juan carlos noriega-copa canal siete (1) Juan Carlos Noriega posa feliz con la Copa Canal 7 que premia al ganador del Clásico Vendimia del Hipódromo de Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La palabra de Chupino Noriega tras ganar el Clásico Vendimia Copa Canal 7

Embed - La alegría del jockey Juan Carlos Noriega tras ganar su primer Clásico Vendimia Copa Canal 7

El conocido jockey, uno de los mejores del turf nacional, Juan Carlos Noriega, derrochó simpatía y demostró su calidad profesional en el Clásico Vendimia. Tuvo palabras elogiosas para con sus contrincantes y reveló que este era su primer triunfo en esta prueba. Ganador del Clásico Santo Patrono Santiago en Mendoza, y entre otras, cuatro Gran Premio Nacional, tres Gran Premio Carlos Pellegrini, y un Gran Premio Dardo Rocha (suma cerca de 4.500 triunfos). En la región tuvo hace muy poco otro triunfo destacado, tras ganar el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre del 2025.

El dueño de Endo Verde, su orgullo y planes futuros para el alazán

Gastón Ávila no pudo ocultar la alegría de obtener un triunfo tan importante como es una de los grandes desafíos del turf del interior del país, como es el Vendimia, donde se reeditan las rivalidades entre San Juan y Mendoza, tan tradicional en el deporte regional.

Embed - El orgullo de Gastón Ávila, dueño de Endo Verde, ganador del Clásico Vendimia Copa Canal 7 2026

Pablo Cairo y el trabajo a destajo para acondicionar al Hipódromo de Mendoza

Embed - Pablo Cairo, del Hipódromo de Mendoza, detalló las reparaciones para disputar el Clásico Vendimia

Las tormentas de la semana pasado "aguaron" los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, entre las postergaciones y cancelaciones, el pésimo estado en que quedó la pista del Hipódromo de Mendoza. En conjunto con Vialidad Provincial, la Municipalidad de Godoy Cruz y del personal del Hipódromo de Mendoza, se pudo dejar en condiciones la pista del circo hípico mendocino.