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¿Será el peor de la historia?

Tormentas, rayos y tornados en el Mundial: cómo es el protocolo de seguridad

Los especialistas advierten que "junio y julio son los meses con más tormentas" en Estados Unidos; cómo afecta esto al Mundial y al desarrollo de los partidos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las tormentas serán una amenaza constante en el Mundial.

Las tormentas serán una amenaza constante en el Mundial.

Durante el Mundial de Clubes 2025 uno de los grandes protagonistas indeseados fue la inestabilidad climática en Estados Unidos que provocó la suspensión de partidos, demoras en los cronogramas y evacuaciones de emergencia. Ahora, en el Mundial 2026, la historia se puede repetir por lo que se deberá seguir un protocolo de manera estricta.

Para la cita en Qatar la FIFA determinó que la cita máxima se disputara a fin de año para evitar el extremo calor de Medio Oriente; no obstante, ahora se jugará en junio y julio aunque los especialistas advirtieron que "son los meses con más tormentas".

Protocolo de tormentas en el Mundial
La FIFA aplicar&aacute; el protocolo del Mundial de Clubes para la cita m&aacute;xima.

La FIFA aplicará el protocolo del Mundial de Clubes para la cita máxima.

Cómo es el protocolo de seguridad ante las tormentas en el Mundial

Los partidos que se juegan en estadios no techados deben interrumpirse de inmediato si hay alerta meteorológica en un radio de 16 kilómetros a la redonda. Mientras que los futbolísticas deben regresar a los vestuarios, los hinchas tendrán que retirarse de las tribunas a refugios seguros como zonas techadas, instalaciones cerradas o vehículos. Nunca deben permanecer en gradas descubiertas ni debajo de estructuras metálicas.

A partir de ese momento deben transcurrir 30 minutos sin que se registren truenos ni relámpagos. Sin embargo, si durante ese lapso vuelve a detectarse actividad eléctrica, el cronómetro se reinicia desde cero.

En ese escenario, la decisión queda en manos de la organización. Si la demora supera los 45 minutos o una hora, el partido puede ser reprogramado para otro día, aunque las autoridades también tienen la facultad de continuar esperando hasta que las condiciones permitan reanudar el juego.

En caso que los jugadores puedan regresar al campo de juego, podrán realizar una entrada en calor de entre 5 a 10 minutos con el objetivo de evitar lesiones y complicaciones físicas. Solo después de este reinicio formal se reanuda el cronómetro oficial y continúa el partido.

De las 16 sedes donde se disputará el Mundial solo cinco estadios tienen techo que cubre las tribunas y el campo de juego:

  • en Estados Unidos:
    • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
    • AT&T Stadium (Dallas).
    • NRG Stadium (Houston).
    • SoFI Stadium (Los Angeles).
  • en Canadá:
    • BC Place (Vancouver).
  • Boca - Mundial de Clubes
    Boca jug&oacute; los &uacute;ltimos minutos del Mundial de Clubes eliminado debido al protocolo por tormentas.

    Boca jugó los últimos minutos del Mundial de Clubes eliminado debido al protocolo por tormentas.

Tormentas, rayos y tornados en el Mundial

En diálogo con C5N el meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó como será la situación climática en Estados Unidos durante el Mundial: "Junio y julio son los meses con más tormentas. Es altamente probable que varios partidos sean afectados por las tormentas y la actividad eléctrica. Estados Unidos es la zona con mayor actividad y sobre todo en ese periodo".

Como si fuera poco, también pueden haber huracanes: "Es plena época. Se dan sobre el océano y no sobre la tierra, pero tienen su impacto cuando se desplazan. Son fenómenos que se dan en el mar pero tienen su impacto en zonas costeras. Ahí, México y la costa de Estados Unidos están involucrados, por lo que no son solo las tormentas. A su vez, este tipo de fenómenos generan mucha lluvia, tormentas eléctricas y vientos muy fuertes".

Con respecto al protocolo que indica que hay que esperar 30 minutos, explicó: "Es fundamentalmente para estar seguros de que no habrá actividad eléctrica. En realidad, el límite mínimo es esperar 20 minutos porque con eso se puede empezar a estar más tranquilo, mientras que con 30 ya no hay duda de que no hay vestigios de actividad de tormentas".

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