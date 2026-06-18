Suiza goleó a Bosnia y se ilusiona con jugar los 16avos del Mundial 2026

Durante los primeros 45 minutos el marcador no se alteró. Los comandados por Murat Yakin fueron los dueños de la pelota, pero no lograron plasmar esta diferencia en el marcador.

En el complemento, llegó la tormenta de goles. El 0-0 duró hasta los 74 minutos. Es decir, Suiza convirtió cuatro goles en poco más de 20 minutos.

Embed - UN FINAL A PURO GOLES Y GOLEADA DE SUIZA | Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | RESUMEN | M26

El encargado de romper la paridad en el marcador fue Johan Manzambi, quien había saltado al verde césped un puñado de minutos antes en lugar de Dan Ndoye. A la altura del punto penal aprovechó un rechazo corto de la defensa para, de volea, iniciar la goleada de su equipo.

Cuando el reloj llegaba a los 80, Bosnia se quedó con 10. Tarik Muharemovic derribó a Breel Embolo cuando este se disponía a ingresar al área para definir mano a mano ante el arquero ArqueroNikola Vasilj. Desde allí, fue todo un monólogo.

Ruben Vargas, con asistencia de Embolo puso el 2-0 y con el tiempo cumplido apareció nuevamente la figura de Manzambi para escribir su nombre entre los goleadores del Mundial 2026. En el séptimo minuto de adición, de penal, Granit Xhaka puse la frutilla del postre. Unos instantes antes, Bosnia había descontado de la mano de Ermin Mahmic.