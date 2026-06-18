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Suiza goleó a Bosnia y se ilusiona con jugar los 16avos del Mundial 2026

Suiza fue superior a su rival y lo plasmó en el marcador. Con un contundente 4-1 ante Suiza, pusieron un pie en la próxima ronda del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Suiza ganó y suma cuatro puntos en dos partidos.

Suiza ganó y suma cuatro puntos en dos partidos.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B, Suiza venció de forma contundente a Bosnia por 4-1 en el SoFi Stadium y quedó a un paso de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el seleccionado helvético llegó a las cuatro unidades y depende de sí mismo para acceder a los playoffs.

Por su parte, el panorama es mucho más complejo para los comandados por Sergej Barbarez. Tras la dura derrota, se mantienen con un solo punto y su futuro en el torneo quedó en la cuerda floja. Ahora, deberán esperar lo que suceda en el cruce entre Canadá y Qatar (este jueves a las 19) para conocer qué opciones reales les quedan de cara a la última jornada.

Johan Manzambi Suiza
Johan Manzambi convirtió un doblete en la goleada de Suiza.

Johan Manzambi convirtió un doblete en la goleada de Suiza.

Suiza goleó y está con un pie en playoffs

Luego de haber empatado con Qatar en su debut, después de haber dominado el juego a lo largo de los 90 minutos, Suiza cosechó su primer triunfo en el Mundial 2026. Fue 4-1 ante un Bosnia que terminó con uno menos por la expulsión de Tarik Muharemovic.

Durante los primeros 45 minutos el marcador no se alteró. Los comandados por Murat Yakin fueron los dueños de la pelota, pero no lograron plasmar esta diferencia en el marcador.

En el complemento, llegó la tormenta de goles. El 0-0 duró hasta los 74 minutos. Es decir, Suiza convirtió cuatro goles en poco más de 20 minutos.

Embed - UN FINAL A PURO GOLES Y GOLEADA DE SUIZA | Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | RESUMEN | M26

El encargado de romper la paridad en el marcador fue Johan Manzambi, quien había saltado al verde césped un puñado de minutos antes en lugar de Dan Ndoye. A la altura del punto penal aprovechó un rechazo corto de la defensa para, de volea, iniciar la goleada de su equipo.

Cuando el reloj llegaba a los 80, Bosnia se quedó con 10. Tarik Muharemovic derribó a Breel Embolo cuando este se disponía a ingresar al área para definir mano a mano ante el arquero ArqueroNikola Vasilj. Desde allí, fue todo un monólogo.

Ruben Vargas, con asistencia de Embolo puso el 2-0 y con el tiempo cumplido apareció nuevamente la figura de Manzambi para escribir su nombre entre los goleadores del Mundial 2026. En el séptimo minuto de adición, de penal, Granit Xhaka puse la frutilla del postre. Unos instantes antes, Bosnia había descontado de la mano de Ermin Mahmic.

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