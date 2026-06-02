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Scaloni habló de todo antes del Mundial: las posibilidades de la Albiceleste, Messi y el mensaje para la gente

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló de varios temas antes del debut del elenco nacional ante Argelia el 16 de junio a las 22

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni habló sobre cómo está Messi para el Mundial.

Scaloni habló sobre cómo está Messi para el Mundial.

Lionel Scaloni habló de todo. El entrenador de la Selección argentina tocó varios temas antes del debut del elenco nacional en el Mundial 2026 ante Argelia el 16 de junio a las 22 (hora de nuestro país), entre ellos la actualidad del astro Lionel Messi.

"Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. En 2006, la expectativa era enorme, había un equipazo, y no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una selección increíble, que marcó una época, que jugó bien. Después no se ganó, pero no pasa nada. Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir", le dijo Scaloni al Diario Olé.

Lionel Scaloni
Scaloni habl&oacute; de los candidatos a ganar el Mundial.

Scaloni habló de los candidatos a ganar el Mundial.

Luego se refirió a los cantidatos a ganar la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. "No sé si no me quedé corto. Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... Croacia, que me olvidé".

Otras frases destacadas de Scaloni

La anécdota con Messi. "Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo (Aimar) para decirle que íbamos a agarrar a la Selección como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: 'Ustedes están locos'. Sabíamos que él no iba a venir a esos partidos. Después, cuando empezaron a pasar esos partidos y nos confirmaron, lo llamamos para decirle que queríamos que volviera. Y al final se desvive por la Selección".

Lionel Messi - Lionel Scaloni
Scaloni cont&oacute; una an&eacute;cdota de Messi.

Scaloni contó una anécdota de Messi.

La actualidad del capitán albiceleste. "Messi va a jugar hasta cuando él quiera. Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Creo que así tiene que ser, porque, repito, él, aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera".

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Los obstáculos que sorteó la Selección argentina en Qatar. "No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande; después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane. Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron".

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El sentido mensaje de Scaloni para los hinchas

Por último el DT de 48 años les dejó un mensaje a los hinchas. "Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Más allá de que, como siempre decimos, la pelota después puede entrar o no entrar, vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Como siempre decimos, que cada jugador que salga a la cancha sea uno más de ellos. Eso es lo que garantizamos. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor".

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