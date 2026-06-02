Scaloni habló de todo antes del Mundial: las posibilidades de la Albiceleste, Messi y el mensaje para la gente

Luego se refirió a los cantidatos a ganar la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. "No sé si no me quedé corto. Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... Croacia, que me olvidé".

Otras frases destacadas de Scaloni

La anécdota con Messi. "Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo (Aimar) para decirle que íbamos a agarrar a la Selección como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: 'Ustedes están locos'. Sabíamos que él no iba a venir a esos partidos. Después, cuando empezaron a pasar esos partidos y nos confirmaron, lo llamamos para decirle que queríamos que volviera. Y al final se desvive por la Selección".

Lionel Messi - Lionel Scaloni Scaloni contó una anécdota de Messi.

La actualidad del capitán albiceleste. "Messi va a jugar hasta cuando él quiera. Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Creo que así tiene que ser, porque, repito, él, aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2061811939437613112&partner=&hide_thread=false "Después de ganar el Mundial me salió un herpes zoster cuando el cuerpo se relajó"



Lionel Scaloni dijo que "no dejó de ser una situación estresante", señaló que "llega un momento en el que te desbordás" y aseguró: "No siempre cuando se gana es todo perfecto, tiene un precio". pic.twitter.com/OMIFlwvuHl — Corta (@somoscorta) June 2, 2026

Los obstáculos que sorteó la Selección argentina en Qatar. "No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande; después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane. Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2061834614117650717&partner=&hide_thread=false Scaloni sobre Messi: "Va a jugar hasta que él quiera"



El técnico dijo que el capitán es "un ejemplo para los chicos" y aseguró: "Extraña que haya ganado solo cuatro títulos en la Selección. Estuvo a nada de ganar dos Copa América más y un Mundial"pic.twitter.com/sc5OTPhKAf — Filo.news (@filonewsOK) June 2, 2026

El sentido mensaje de Scaloni para los hinchas

Por último el DT de 48 años les dejó un mensaje a los hinchas. "Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Más allá de que, como siempre decimos, la pelota después puede entrar o no entrar, vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Como siempre decimos, que cada jugador que salga a la cancha sea uno más de ellos. Eso es lo que garantizamos. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor".