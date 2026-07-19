Resumen y gol de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial

A los 4 minutos del primer tiempo Lamine Yamal exigió una buena respuesta del Dibu Martínez.

En los primeros minutos España se apoderaba de la pelota y el elenco nacional no podía salir del fondo.

El equipo dirigido por Luis De la Fuente se mostraba más peligroso y el campeón del mundo jugaba de contra.

Si bien los españoles generaron chances, el partido era muy friccionado.

A los 38' los europeos elaboraban una gran jugada en ataque, Oyarzábal le pegaba al arco y la atajaba el Dibu.

Se iba lesionado el Licha Martínez por una lesión y lo reemplazaba Otamendi. Se lamentaba el defensor del Manchester United, que hizo un gran Mundial y ha sido una pieza fundamental en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El segundo tiempo de la final entre la Selección argentina y España

La perdía el ingresado Paredes (entró por Nicolás González), Baena le pegaba al arco y la controlaba Dibu Martínez. Había alarma para la Albiceleste.

Dani Olmo le pegaba al arco, la pelota le picaba mal y el seguro Dibu Martínez la tiraba al córner.

Un cabezazo de Ferrán Torres era tapado por Martínez. Era todo de España, que complicaba a la Selección argentina.

Salía lesionado Cuti Romero. Scaloni cambiaba casi toda la defensa por los problemas físicos de los jugadores. No la pasaba bien Argentina, que no había pateado al arco.

El ingresado Pedri le pegaba desde afuera del área y la atajaba el Dibu. Inmediatamente el arquero del Aston Villa sacaba otro pelotón.

Ferrán Torres le pegaba de media vuelta y el tiro se iba desviado.

Giuliano Simeone le pegaba por primera vez al arco y en la contra Enzo Fernández era expulsado por una fuerte falta sobre Cubarsí.

Se iban al alargue y Argentina lo tenía que aguantar, con Dibu Martínez como gran figura. Sobre la hora sacó al córner un tiro libre de Yamal.

El alargue entre la Selección argentina y España

En el inicio del alargue Dibu Martínez le tapaba otro mano a mano a Nico Williams.

Merino cabeceaba desviado. Era un sufrimiento el partido para Argentina.

Giuliano Simeone lo perdía sobre el final.

Argentina cayó con hidalguía y con la frente en alto.