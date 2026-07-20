Qué hay detrás de la singular última arenga de Messi: "Olvidémonos de todo"

"Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos", comenzó diciendo el capitán de la Selección argentina en las puertas del vestuario rumbo al campo de juego del MetLife Stadium.

Lo que parecían unas simples palabras de aliento tomaron singularidad cuando Messi pronunció: "Olvidémonos de todo. Solo jueguemos. Pensemos en jugar nomás, gente". Allí se abrieron un sinfín de especulaciones sobre a lo que se refería el 10 en cuanto a "olvidarse" de algún hecho.

El argumento que tiene fuerza es que Messi se habría referido a no darle crédito a las críticas que hicieron los españoles en la previa sobre supuestos fallos arbitrales que habían favorecido a la Seleccióm argentina en la Copa del Mundo 2026.

Aymeric Laporte había dicho antes del encuentro: "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar", y Rodri también se le había sumado en la suspicacia. De allí habría derivado la arenga de Messi a no escuchar las críticas ni dejarse llevar, solo enfocarse en el juego que finalmente terminó siendo favorable a España.