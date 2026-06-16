¿Por qué se emocionó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa?

El emisor de la pregunta era un tal Martín Palermo, esta vez, del lado de “periodista”, quién descolocó al entrenador ante los ojos del mundo: “Ey, Martín, sos vos. Que alegría inmensa tenerte acá”, le dijo, casi como agradecimiento, el propio Lionel Scaloni.

“Mi pregunta no es como periodista, sino cómo el compañero que fuimos: ¿te imaginábas vivir todo eso?”, le devolvió el Loco. "Qué me iba a imaginar, Martín. Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”

Luego de esa primera pared, Scaloni recordó momentos lindos y otros no tanto en Estudiantes de La Plata: "Él se comportó muy bien conmigo, viví una época muy bonita pero antes estuve sin jugar 4 meses y él me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol, te aprecio un montón, gracias por estar", le dijo visiblemente emocionado.

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ al escuchar la pregunta del mismísimo MARTÍN PALERMO en la conferencia:



“Me emociona, y mirá te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas”.



Momentazo. pic.twitter.com/wPbNRPUprJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Pero eso no quedó ahí, porque dos preguntas más tarde, fue el brasileño Djalminha el que también interrogó al DT campeón del mundo: “Vos también, han venido todos”, bromeó ante el saludo de su ex compañero en Deportivo La Coruña, despertando los aplausos de los presentes.

Lionel Scaloni, un tipo común

Lionel Scaloni irrumpe en la conferencia de prensa con remera retro de la Selección argentina y jogging negro, se sienta y mira a los periodistas presentes. Bromea por el calor y se emociona con sus ex compañeros en la previa de Argelia.

Un tipo tan exitoso como común. Scaloni es eso y lo demuestra en cada respuesta. Siempre amable, nunca polémico: “Estoy de la misma manera que el primer día”, dice. En el medio ganó un Mundial, dos Copas América y una Finalíssima. Nada lo encandiló.

A horas de iniciar la defensa del título, el DT de la Selección argentina sabe, mejor que nadie, que puede lograr lo inédito para los millones de entrenadores argentinos: ser bicampeón del mundo.

Sueño que comenzará desde Kansas City ante Argelia, con el deseo final de estar en la final en New York.