¿Por qué se emocionó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa?

(Enviado especial) La primera fila del centro de prensa, el lugar de privilegio de Diario UNO en la conferencia previa al partido de la Selección argentina, nos permitió presenciar un momento que a muchos les pasó por alto.
Lionel Scaloni aflojó en un momento específico en plena nota. El motivo que afloró en un tipo más sensible que nunca
(Enviado especial) La primera fila del centro de prensa, el lugar de privilegio de Diario UNO en la conferencia previa al partido de la Selección argentina, nos permitió presenciar un momento que a muchos les pasó por alto.
Lionel Scaloni tuvo un clímax de emoción en un instante crucial que casi lo lleva a las lágrimas, momento que el entrenador campeón del mundo sorteó con su experiencia acumulada de tantos años.
En la mitad de las preguntas, al DT lo saludaron desde el primer asiento de la hilera de sillas. Scaloni casi que no divisó al primer golpe de vista de quién se trataba, porque tenía una luz en la cara que le complicaba la visión.
El emisor de la pregunta era un tal Martín Palermo, esta vez, del lado de “periodista”, quién descolocó al entrenador ante los ojos del mundo: “Ey, Martín, sos vos. Que alegría inmensa tenerte acá”, le dijo, casi como agradecimiento, el propio Lionel Scaloni.
“Mi pregunta no es como periodista, sino cómo el compañero que fuimos: ¿te imaginábas vivir todo eso?”, le devolvió el Loco. "Qué me iba a imaginar, Martín. Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”
Luego de esa primera pared, Scaloni recordó momentos lindos y otros no tanto en Estudiantes de La Plata: "Él se comportó muy bien conmigo, viví una época muy bonita pero antes estuve sin jugar 4 meses y él me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol, te aprecio un montón, gracias por estar", le dijo visiblemente emocionado.
Pero eso no quedó ahí, porque dos preguntas más tarde, fue el brasileño Djalminha el que también interrogó al DT campeón del mundo: “Vos también, han venido todos”, bromeó ante el saludo de su ex compañero en Deportivo La Coruña, despertando los aplausos de los presentes.
Lionel Scaloni irrumpe en la conferencia de prensa con remera retro de la Selección argentina y jogging negro, se sienta y mira a los periodistas presentes. Bromea por el calor y se emociona con sus ex compañeros en la previa de Argelia.
Un tipo tan exitoso como común. Scaloni es eso y lo demuestra en cada respuesta. Siempre amable, nunca polémico: “Estoy de la misma manera que el primer día”, dice. En el medio ganó un Mundial, dos Copas América y una Finalíssima. Nada lo encandiló.
A horas de iniciar la defensa del título, el DT de la Selección argentina sabe, mejor que nadie, que puede lograr lo inédito para los millones de entrenadores argentinos: ser bicampeón del mundo.
Sueño que comenzará desde Kansas City ante Argelia, con el deseo final de estar en la final en New York.