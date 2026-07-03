Por qué razón el partido entre México e Inglaterra cambia de horario: cuándo se jugará

El cambio busca que no haya problemas como los que ocurrieron en el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora más tarde tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica. La medida apunta a garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

La autoridades ademásdeberán reforzar el operativo de seguridad en zonas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se esperan concentraciones desde las primeras horas del domingo.

Los hinchas mexicanos esperan la nueva presentación de su selección.

Además con el cambio las delegaciones deambas selecciones deben cambiar los horarios de los entrenamientos y de los traslados.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua anticipa un 60 por ciento de probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, temperaturas de entre 24 y 26 grados, vientos de hasta 40 km/h y chubascos por la noche.

¿Cambiará de horarios el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde?

El clima también mantiene bajo observación otros partidos del Mundial, como el que jugarán la Selección Argentina y Cabo Verde y Brasil-Noruega y ante la posibilidad de nuevas modificaciones en la programación.