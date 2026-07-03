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Mundial 2026

Por qué razón el partido entre México e Inglaterra cambia de horario: cuándo se jugará

El partido que deben jugar los seleccionados de México e Inglaterra el próximo domingo, por los octavos de final del Mundial 2026, cambió de horario

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Julián Quiñones festeja el gol que le hizo a Ecuador. México se medirá con Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

Julián Quiñones festeja el gol que le hizo a Ecuador. México se medirá con Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

Los seleccionados de México e Inglaterra se medirán el próximo domingo, por los octavos de final del Mundial 2026, pero no en el horario que estaba estipulado. En un principio el partido que tendrá lugar en el estadio Azteca se iba a jugar a las 22 de Argentina, pero se pasó para las 15.

El cambio de último momento se debe al pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la Ciudad de México durante la tarde y la noche.

Harry Kane es letal en el ataque ingl&eacute;s.

Harry Kane es letal en el ataque inglés.

Gabriela Cuevas, la representante de México ante la FIFA, confirmó el cambio de horario. Lo llamativo es que al momento de conocerse la modificación, ni la FIFA ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habían realizado un anuncio oficial.

El cambio busca que no haya problemas como los que ocurrieron en el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora más tarde tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica. La medida apunta a garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

La autoridades ademásdeberán reforzar el operativo de seguridad en zonas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se esperan concentraciones desde las primeras horas del domingo.

Los hinchas mexicanos esperan la nueva presentaci&oacute;n de su selecci&oacute;n.

Los hinchas mexicanos esperan la nueva presentación de su selección.

Además con el cambio las delegaciones deambas selecciones deben cambiar los horarios de los entrenamientos y de los traslados.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua anticipa un 60 por ciento de probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, temperaturas de entre 24 y 26 grados, vientos de hasta 40 km/h y chubascos por la noche.

¿Cambiará de horarios el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde?

El clima también mantiene bajo observación otros partidos del Mundial, como el que jugarán la Selección Argentina y Cabo Verde y Brasil-Noruega y ante la posibilidad de nuevas modificaciones en la programación.

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