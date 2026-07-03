Egipto le ganó por penales a Australia y pasó a los octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado de Egipto, de la mano del eterno Salah, y con sus pateadores infalibles, le ganaron a Australia 5 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario del encuentro por 16avos. de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, jugado este viernes en Dallas.
Egipto y Australia no pudieron sacarse ventajas durante los 90' minutos reglamentarios. Abrió el marcador Emam Ashour a los 13', para los africanos, mientras que Mohamed Hany -en contra- puso la igualdad a los 55' para Australia. El árbitro del encuentro fue el uruguayo Gustavo Tejera.
Luego de igualar en los 90 minutos reglamentarios y el alargue de 30', la definición del encuentro por los 16avos. de final quedó para la tanda de penales. Allí el equipo que dirige Hossam Hassan fue infalible, yo todos sus pateadores anotaron ante el arquero especialista Mathew Ryan, que reemplazo antes del final a Beach.
Saber, Rabia, Salah y Abdelmaguid anotaron para el ganador, en tanto Irvine y Mabil lo hicieron para Australia. En los oceánicos fallaron Harry Souttar y Lucas Herrington.
Egipto fue más que Australia por los 16avos. de final del Mundial 2026
Desde el inicio el equipo de Egipto, de la mano de figura máxima, Mohamed Salah, se mostró mejor que Australia, que busco esperar a su rival y pegar de contra. Sin embargo la primera jugada de peligro fue Aussie. Christian Volpato probó de lejos, y su fuerte remate se fue apenas alto.
A los 13' Egipto pegó, y fuerte. Un balón centrado desde la derecha pasó por encima de un mar de cabezas hasta que en el segundo palo se encontró a Emam Ashour. El volante cabeceó picando el balón, delante del arquero Beach. Ashour anotó y sumó su segunda anotación en el campeonato, siendo el goleador de su seleccionado.
Los africanos dominaban pero no estiraban ventas, y eso lo exponía a las ofensivas relámpago o de pelota parada de Australia, que buscaba la igualdad. Precisamente, con un tiro libre desde la izquierda, al borde del área chica, buscando a las torres australiana, apareció Mohamed Hany, y al querer despejar de cabeza, la metió en su propia valla. Un gol de Australia y todo en tablas, hasta el final del partido y la prórroga de 30 minutos.
La síntesis de Australia vs. Egipto
Australia (1 [2]): Patrick Beach (119': Mathew Ryan); Alessandro Circatti, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos (51': Kai Trewin), Jackson Irvine, Aiden O’ Neill (90':Paul Okon- Enstler), Aziz Behich; Cristian Volpato (74': Ajdin Hustic), Connor Metcalfe; Nestory Irankunda (74': Mohamed Toure). DT: Tony Popovic.
Egipto (1 [4]): Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez (70': Trezeguet), Emam Ashour, Hamdy Fathy (67': Hossam Abdelmaguid), Marwan Ateya (120+1': Mahmoud Saber), Omar Marmoush (105': Hamza Abdelkarim); Mohamed Salah, Mostafa Ziko (67': Haissem Hassan). DT: Hossam Hassan.